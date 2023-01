Tom Verlaine nie żyje. Jego muzyka inspirowała m.in. Davida Bowiego

Verlaine - gitarzysta, wokalista, autor tekstów

Chociaż zespół zdobył rozgłos dzięki ruchowi punkowemu, muzyka Television była "bardziej złożona niż muzyka ich rywali", a Verlaine znany był m.in. ze skomplikowanych riffów inspirowanych jazzem. Po rozpadzie zespołu w 1978 roku muzyk wydał szereg albumów solowych, a jego piosenka "Kingdom Come" zainspirowała Davida Bowiego do nagrania własnej wersji, która znalazła się na albumie "Scary Monsters".

Muzycy żegnają Verlaine'a

"Był najlepszym rockandrollowym gitarzystą i podobnie jak Hendrix, potrafił poruszać się od sfer kosmosu po garażowego rocka" - napisał na Twitterze Mike Scott z zespołu The Waterboys. W innym wpisie przyznał, że po raz pierwszy usłyszał Verlaine'a w utworach Patti Smith "Hey Joe" i "Break It Up" oraz "Little Johnny Jewel" zespołu Television. "Najbardziej niesamowita, nie z tego świata gra na gitarze" - napisał Scott. Sama Patti Smith pożegnała muzyka krótkim wpisem z dołączonym czarno-białym zdjęciem: "Czas, kiedy wszystko wydawało się możliwe. Żegnaj, Tom".