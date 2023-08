Nie żyje Tom Jones, autor najczęściej wystawianego musicalu w historii amerykańskiego teatru

Tom Jones - kim był?

Tom Jones urodził się w 1928 roku w Teksasie, w młodości studiował na University of New Mexico. Znany był przede wszystkim z napisania scenariusza musicalu "The Fantasticks", który po raz pierwszy został wystawiony na deskach Broadwayu w 1960 roku i nie schodził z nich przez ponad cztery dekady. "USA Today" opisuje go jako "parodię 'Romea i Julii'" zaznaczając, że łącznie "The Fantasticks" wystawiono 21 552 razy, co czyni je najczęściej granym przedstawieniem w historii amerykańskiego teatru.