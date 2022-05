"Łapałem się na myśli, że nie wiem, jak to zrobić". Tom Cruise zdradza, jak rodził się "Top Gun: Maverick"

- Wzięcie udziału w kontynuacji "Top Guna" było trudnym zadaniem. Fani na całym świecie od dziesięcioleci prosili, żebyśmy nakręcili kolejną część, a ja łapałem się na myśli, że nie wiem, jak to zrobić. Wracałem do domu i zastanawiałem się, jak do tego podejść. Dlatego teraz jestem podekscytowany ich reakcjami i czuję ulgę - powiedział Tom Cruise w wywiadzie dla Sky News.

Producent filmu: Cruise wykonał szybki telefon do Paramount

Producent pierwszej i drugiej części filmu, Jerry Bruckheimer, genezę powstania kontynuacji krótko streścił w rozmowie z "The Hollywood Reporter": - Joe (Kosinski, reżyser filmu - red.) miał lookbook, plakat i tytuł „Top Gun: Maverick”. Opowiedział Tomowi podróż bohatera i historię, którą chciał przedstawić. Tom spojrzał na niego, wyciągnął telefon, zadzwonił do ówczesnego szefa Paramount i powiedział: „Chcę zrobić kolejnego Top Guna". I to było to - wspominał.