Tom Cruise przegrał z niedźwiedziami. Problemy na planie ósmej części "Mission: Impossible"

Tom Cruise nie nakręci scen z kilkudziesięcioma helikopterami do ósmej części "Mission: Impossible" na Svalbardzie. Wniosek aktora odrzucił gubernator norweskiej prowincji - informuje "The Times". Powodem decyzji ma być troska o niedźwiedzie polarne zamieszkujące archipelag.

Wiosna to okres, kiedy niedźwiedzice wychodzą z jaskiń z młodymi i nie należy ich niepokoić. Pracujący w przeszłości z Tomem Cruisem pilot-kaskader helikoptera Marc Wolff przyznał w rozmowie z "The Times", że brak zgody ze strony władz Svalbardu to "coś, co musimy wziąć pod uwagę w dzisiejszych czasach".