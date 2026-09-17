Tom Cruise o swoim zachowaniu. "Plotki są prawdziwe"

Tom Cruise, nagranie archiwalne Źródło wideo: Reuters Archive Źródło zdj. gł.: TED SOQUI/PAP/EPA.

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Tom Cruise udzielił obszernego wywiadu amerykańskiej edycji "GQ" i po raz pierwszy od 20 lat pojawił się na okładce magazynu. Promuje swój najnowszy film "Digger" w reżyserii Alejandra Gonzaleza Ianarritu. Polską premierę zapowiedziano na 9 października.

64-letni aktor, który w ubiegłym tygodniu świętował urodziny, "nie stracił nic ze swojej legendarnej energii", zauważa "GQ". Intensywność, która miała wyróżniać go już jako osiemnastolatka, stała się fundamentem jednej z najbardziej spektakularnych karier we współczesnym Hollywood. Cruise wyjaśnił, że stoi za tym jego ciężka praca, a on nie boi się intensywnego wysiłku i ryzyka, również jeśli chodzi o wyczyny kaskaderskie. O jego zachowaniu na planie krążyło wiele pogłosek. Postanowił się do nich odnieść.

Presenting GQ’s October global cover star: Tom Cruise.



It’s been 20 years since @TomCruise last appeared on the cover of GQ, and, in some ways, he’s living like it’s 2006 again.



He's taking his riskiest creative swing in decades in #DiggerMovie—and delivering GQ a rare… pic.twitter.com/EIsfeAO7MK — GQ Magazine (@GQMagazine) September 15, 2026 Rozwiń

Tom Cruise: plotki są prawdziwe

Aktor nie ukrywa, że na planie stawia sobie i innym bardzo wysokie wymagania i jest niezwykle zaangażowany. Ma opinię "trudnego" we współpracy. Zdarza mu się też okazywać intensywne emocje lub robić coś szalonego. - Ludzie, którzy ze mną pracują, dobrze o tym wiedzą - stwierdził.

Jak wyznał magazynowi "GQ", "stawia sprawę jasno", ostrzegając innych przed rozpoczęciem zdjęć. - Plotki są prawdziwe. Czy naprawdę tego chcecie? - pyta.

Cruise zaznaczył, że pojawia się na planie przed innymi, bo czuje dużą odpowiedzialność. - No cóż, za wszystkich - dodaje. Na jego ogromne zaangażowanie w to, co robi, zwracano uwagę już we wczesnym dzieciństwie. Wyjaśnił w rozmowie, że wynika to z jego ciekawości. - Gdy się czymś zainteresuję, chcę to zgłębić.

Tom Cruise podczas pracy na planie "Top Gun: Maverick" Źródło zdjęcia: Paramount Pictures/UIP

Tom Cruise o swoim wieku

Aktor podkreślił, że wiek nie zmienił jego podejścia do życia ani do pracy. Nadal jest zainteresowany podejmowaniem ryzyka i poszukiwaniem nowych wyzwań, również tych wymagających sprawności fizycznej. - To, co wiek zmienia, to fakt, że uwielbiam patrzeć, jak ludziom się udaje - dodał. - Żyję swoim życiem i zawsze mam marzenia. Ale wiem też, że aby je zrealizować, potrzeba wysiłku, zrozumienia życia i umiejętności, a to ciągła nauka.

Cruise ma na koncie współpracę z uznanymi reżyserami: Stanleyem Kubrickiem, Stevenem Spielbergiem czy Paulem Thomasem Andersonem, a w ubiegłym roku otrzymał statuetkę honorowego Oscara. Filmy z jego udziałem szybko stają się kinowymi hitami. Tytuły takie jak "Rain Man", "Jerry Maguire" czy "Barry Seal, król przemytu" można aktualnie oglądać w HBO Max.

Tom Cruise odebrał honorowego Oscara Źródło zdjęcia: Kevin Winter/Getty Images

"Digger" (prod. Warner Bros. Pictures), którego premiera zaplanowana jest na październik, to czarna komedia o potężnym potentacie naftowym Diggerze Rockwellu. Jego zadaniem jest uratowanie ludzkości, gdy wywołana przez niego katastrofa zagraża światu. W obsadzie obok Toma Cruise'a są m.in. Riz Ahmed, John Goodman i Sandra Hüller.