Toby Keith nie żyje. Amerykański gwiazdor muzyki miał 62 lata

Toby Keith nie żyje

CNN przypomina, że jeszcze we wrześniu ubiegłego roku muzyk wystąpił podczas gali "People’s Choice Country Awards", kiedy to odebrał nagrodę dla "ikony muzyki country". Keith rozpoczął karierę we wczesnej młodości, ale na ogólnokrajowej scenie zadebiutował w 1993 roku - kiedy wydał swój debiutancki singiel "Should've Been a Cowboy". Sięgnął z nim po pierwsze miejsce na liście piosenek country magazynu Billboard. A piosenka stała się najczęściej graną piosenką country lat 90. Po atakach na WTC i Washington nagrał piosenkę "Courtesy of the Red, White and Blue (The Angry American)". W trakcie swojej kariery Keith wydał 19 albumów studyjnych i sprzedał na całym świecie ponad 40 milionów płyt. 61 jego piosenek trafiło na listę przebojów Billboard Hot Country Songs.