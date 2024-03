Sprzedano słynne "drzwi", na których nie zmieścił się Leonardo DiCaprio

Słynne "drzwi" z Titanica

Organizatorzy aukcji podkreślali, że drewniany panel został wykonany na wzór prawdziwych szczątków odnalezionych w 1912 roku po tragedii statku Titanic, znajdujących się obecnie w Muzeum Morskim w Halifaksie. "Reżyser James Cameron regularnie odwiedzał muzeum podczas zbierania informacji do tego nagrodzonego Oscarem filmu, co zainspirowało go do stworzenia podobnego panelu, by zainscenizować emocjonalne ostatnie chwile Jacka i Rose" - wskazano.