Tina Turner sprzedała prawa do swojej muzyki. W grę wchodzą dziesiątki milionów dolarów

Tina Turner sprzedała prawa do swojej muzyki wytwórni BMG. Kwota transakcji jest tajemnicą, ale jak pisze BBC - powołując się na źródła w przemyśle muzycznym - "królowa rock'n'rolla" mogła otrzymać nawet 50 milionów dolarów. Firma nabyła również prawa do wizerunku 81-letniej legendy muzyki rozrywkowej.

Tina Turner - jedna z najsłynniejszych wokalistek wszech czasów - sprzedała prawa do swojej muzyki jednej z największych wytwórni muzycznych na świecie - BMG. Firma nie podaje informacji dotyczących szczegółów umowy z Turner. BBC, powołując się na źródła w przemyśle muzycznym, informuje, że do autorki hitów "The Best" czy "Private Dancer", mogło trafić nawet 50 milionów dolarów.