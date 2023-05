"Umarła fizycznie, ale nie umarła jej twórczość". Wokaliści wspominają Tinę Turner

Cugowski: zawsze byłem wielkim fanem Tiny Turner i tak już pozostanie

Krystyna Prońko o Tinie Turner: śpiewałam jej repertuar

- Później, pracując na statkach, na kontraktach statkowych, śpiewałam dla publiczności parę jej piosenek. Między innymi zdarzyło mi się śpiewać "We Don’t Need Another Hero" czy "What's Love Got to Do with It". Śpiewałam jej repertuar, nie tak jak ona, ale tak jak to się dało zrobić. Ale to nie były utwory, które dla mnie nie były dostępne. Dałam sobie z nimi spokojnie radę - powiedziała.