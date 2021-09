Prof. Lidia Morawska wśród najbardziej wpływowych ludzi magazynu "Time"

Lidia Morawska w 1982 roku obroniła pracę doktorską na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie z zakresu badań nad radonem oraz jego pochodnymi. Nim w 1991 roku dołączyła do grona badaczy Queensland University of Technology w Brisbane, w latach 1987-91 prowadziła badania w kanadyjskim McMaster University. Pracowała również w Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej w Wiedniu oraz na University of Toronto.