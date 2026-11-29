Kultura i styl "Miałam 33 lata i byłam na 43 pogrzebach". Tilda Swinton o traumie swojego pokolenia Tomasz-Marcin Wrona |

Tilda Swinton: niewybaczalne jest to, że tragedia epidemii AIDS została niedostrzeżona Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: fot. Krzysztof Wesołowski / Malta Festival

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Szkocka gwiazda kina Tilda Swinton przyjechała po raz pierwszy do Warszawy między innymi w związku z trwającą wystawą "Tilda Swinton. Ongoing". Aktorka i Dominika Kulczyk - mecenaska i patronka Malta Festival w Poznaniu (organizatora wystawy) - w piątek spotkały się z dziennikarzami.

Na kilka dni przed obchodzonym 1 grudnia Światowym Dniem Walki z AIDS zapytaliśmy Swinton o to, czy jej zdaniem świat nadal pamięta o epidemii AIDS z lat 80. i pierwszej połowy lat 90. - Nie cały świat zapomniał o tragedii związanej z epidemią AIDS. W niektórych częściach świata nigdy o niej nie uczono. Inne autentycznie nic o niej nie wiedzą. A trzeba podjąć ten temat, stawiać pytania - stwierdziła Swinton, odpowiadając na nasze pytanie.

- Jako ludzie jesteśmy dziwni. Mamy skłonność do czegoś w rodzaju zbiorowej amnezji. Widać to nawet na przykładzie pandemii COVID-19. Musimy się wysilić, żeby odzyskać to doświadczenie pomimo, że było traumatyczne. Tak jak odzyskuje się usunięte zdjęcie. A może w tym tkwi problem: to traumatyczne wspomnienia, dlatego szukamy sposobu, żeby się ich pozbyć - kontynuowała.

Zdaniem artystki, dla osób, które żyły w latach 80. i na początku 90. XX wieku, epidemia AIDS z tego okresu, była wydarzeniem fundamentalnym i czymś, "o czym trudno zapomnieć." - To nie tylko coś, co nas ukształtowało, ale również coś, co odebrało nam tylu mentorów i mistrzów. Zabrało ich także kolejnym pokoleniom - zaznaczyła.

- Dlatego niewybaczalne jest dla mnie to, że ta strata miałaby zostać zapomniana - wyznała. Podkreśliła, że nie wszyscy o tej epidemii zapomnieli.

Swinton zwróciła uwagę, że w jej odczuciu chodzi o wyciąganie wniosków z historii. - Trzeba przypominać historię w najróżniejszych jej dziedzinach. Musimy czytać historię. Piszę też o tym w wierszu, który jest częścią wystawy: czytajcie historię, nie przestawajcie czytać historii. To odpowiada na pytanie, dlaczego giną jej niektóre rozdziały. Cały czas myślę, że epidemia AIDS na Zachodzie w latach 80. i 90. została zamieciona pod dywan jeszcze w latach 90. Później świat ruszył do przodu i o niej zapomniał. Ale my nie zapomnieliśmy - powiedziała.

Tilda Swinton: czytajcie historię, nie przestawajcie jej czytać Źródło: TVN24

Swinton: miałam 33 lata i byłam na 43 pogrzebach

Gwiazda filmów Dereka Jarmana, Sally Potter, Spike'a Jonze'a, Luki Guadagnina, Jima Jarmuscha, Wesa Andersona czy Lynne Ramsay, do naszego pytania nawiązała również w trakcie sobotniej lekcji mistrzowskiej, podczas której rozmawiała z Dominiką Kulczyk. Spotkanie z udziałem publiczności dotyczyło różnych wątków ich życia prywatnego oraz między innymi drogi, jaką przeszła każda z nich, by dojść do miejsca, w którym jest obecnie.

Tilda Swinton i Dominika Kulczyk w trakcie zwiedzania wystawy "Ongoing" Źródło zdjęcia: fot. Ewelina Kamińska / Malta Festival

- Wczoraj podczas konferencji prasowej jeden z dziennikarzy poruszył tę kwestię [epidemii AIDS - red.]. Nie chcę powiedzieć, że została przez świat zapomniana, ale została historycznie zminimalcizowana. Dwudziestolatkowie i osoby młodsze prawdopodobnie nie mieli okazji nawet, żeby się czegokolwiek dowiedzieć. I to jest problem: nie doceniamy historii i niczego się z niej nie uczymy - mówiła w sobotę Swinton.

Szkotka przypomniała, że należała do pokolenia, które artystycznie dorastało właśnie w latach 80. i początkiem lat 90. W jej ocenie był to okres "szczególnych wyzwań". - Największym z nich, pozornie nie do udźwignięcia, była strata wielu przyjaciół z powodu AIDS. Policzyłam to i choć od tamtej pory wielokrotnie o tym mówiłam, nadal nie mogę się z tym pogodzić. W 1994 roku miałam chyba 33 lata i byłam na 43 pogrzebach. Moje dzieci mają teraz 29 lat. Robi mi się ciężko na samą myśl, że miałyby przez to przechodzić - wyznała Swinton.

Aktorka podzieliła się tym, że najlepiej rozumiała ją babcia. - Była rówieśniczką stulecia, urodziła się w 1900 roku. W czasie I wojny światowej straciła trzech braci, a mój ojciec został ranny w II wojnie światowej. Powiedziała mi wtedy: to jest wojna twojego pokolenia. To było bardzo trafne - oceniła.

Jeden z najbardziej osobistych projektów Swinton

Warszawa to trzecie miasto, w którym gości wystawa "Tilda Swinton. Ongoing". Zanim Malta Festival zorganizował ją w stołecznym Instytucie Przemysłów Kreatywnych, "Ongoing" była prezentowana w Amsterdamie i Atenach.

Wystawa "Tilda Swinton. Ongoing" w Warszawie Wystawa "Tilda Swinton. Ongoing" w warszawskim Instytucie Przemysłów Kreatywnych Źródło zdjęcia: fot. Krzysztof Wesołowski / Malta Festival Wystawa "Tilda Swinton. Ongoing" w warszawskim Instytucie Przemysłów Kreatywnych Źródło zdjęcia: fot. Krzysztof Wesołowski / Malta Festival Wystawa "Tilda Swinton. Ongoing" w warszawskim Instytucie Przemysłów Kreatywnych Źródło zdjęcia: fot. Krzysztof Wesołowski / Malta Festival Wystawa "Tilda Swinton. Ongoing" w warszawskim Instytucie Przemysłów Kreatywnych Źródło zdjęcia: fot. Krzysztof Wesołowski / Malta Festival Wystawa "Tilda Swinton. Ongoing" w warszawskim Instytucie Przemysłów Kreatywnych Źródło zdjęcia: fot. Krzysztof Wesołowski / Malta Festival Wystawa "Tilda Swinton. Ongoing" w warszawskim Instytucie Przemysłów Kreatywnych Źródło zdjęcia: fot. Krzysztof Wesołowski / Malta Festival Wystawa "Tilda Swinton. Ongoing" w warszawskim Instytucie Przemysłów Kreatywnych Źródło zdjęcia: fot. Krzysztof Wesołowski / Malta Festival Wystawa "Tilda Swinton. Ongoing" w warszawskim Instytucie Przemysłów Kreatywnych Źródło zdjęcia: fot. Krzysztof Wesołowski / Malta Festival Wystawa "Tilda Swinton. Ongoing" w warszawskim Instytucie Przemysłów Kreatywnych Źródło zdjęcia: fot. Krzysztof Wesołowski / Malta Festival Wystawa "Tilda Swinton. Ongoing" w warszawskim Instytucie Przemysłów Kreatywnych Źródło zdjęcia: fot. Krzysztof Wesołowski / Malta Festival Wystawa "Tilda Swinton. Ongoing" w warszawskim Instytucie Przemysłów Kreatywnych Źródło zdjęcia: fot. Krzysztof Wesołowski / Malta Festival Wystawa "Tilda Swinton. Ongoing" w warszawskim Instytucie Przemysłów Kreatywnych Źródło zdjęcia: fot. Krzysztof Wesołowski / Malta Festival

Tytuł można przetłumaczyć jako "trwanie". Jest to jeden z najbardziej osobistych projektów artystycznych Swinton, która jako aktorka debiutowała 40 lat temu w klasycznym już filmie "Caravaggio" Dereka Jarmana. Wystawa podzielona jest na kilka części, a każda z nich poświęcona relacji twórczej z innym z artystów: Jarmanem, Pedrem Almodovarem, Joanną Hogg, Olivierem Saillardem, Lucą Guadagnino, Jimem Jarmuschem, Timem Walkerem oraz Apichatpongiem Weerasethakulem. Wspólne historie Swinton opowiada za pośrednictwem osobistych przedmiotów, kostiumów, zdjęć, fotosów z filmów oraz nagrań wideo.

W czasie pobytu w Warszawie, Swinton wielokrotnie podkreślała, że "Ongoing" opowiada o trwających relacjach, kolektywnej pracy i "ciągłej rozmowie", opartej na zaufaniu i wymianie myśli. Dzięki wystawie można wejść głębiej w świat jednej z najbardziej charyzmatycznych aktorek współczesnego kina. A także odkryć najróżniejsze nieznane i nieoczywiste konteksty powstania kluczowych przykładów kina ostatnich czterech dekad.

Wystawę można oglądać do 17 stycznia.

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