The Weeknd nie przyjedzie do Krakowa. Artysta szykuje "coś specjalnego"

The Weeknd nie przyjedzie do Krakowa na koncert, który był zaplanowany na 7 listopada. Wokalista poinformował w poniedziałek wieczorem, że daty trasy "The After Hours" zostały przesunięte. Kalendarz nowego tournee zostanie opublikowany w najbliższym czasie.

The Weeknd , laureat między innymi trzech nagród Grammy, w 2020 roku zachwycił swoich fanów czwartym albumem studyjnym "After Hours". Ze względu na wybuch pandemii COVID-19, nie był w stanie ruszyć w trasę z nowym materiałem. W lutym opublikowany został terminarz koncertowy Kanadyjczyka. Jednym z przystanków europejskiej części tournee był Kraków, gdzie wokalista miał wystąpić 7 listopada 2022 roku.

W poniedziałek wieczorem The Weeknd opublikował oświadczenie, w którym poinformował, że "The After Hour Tour" ruszy nie w styczniu a latem 2022 roku. "Daty trasy zostały przesunięte i rozpocznie się latem 2022 roku" - napisał piosenkarz. Oznacza to, że krakowski koncert się nie odbędzie, nie wiadomo, czy stolica Małopolski znajdzie się na nowo zaprojektowanej trasie Kanadyjczyka.

"W związku z ograniczeniami aren oraz zapotrzebowaniem na większą liczbę koncertów, chcę zrobić dla Was coś większego i specjalnego, a to wymaga występów stadionowych" - tłumaczył. Poinformował również, że właściciele biletów na ogłoszone już koncerty będą mieć pierwszeństwo w zakupie nowych wejściówek, a za stare środki zostaną im zwrócone automatycznie.

The Weeknd w sierpniu opublikował singiel "Take My Breath". W rozmowie z Markiem Anthonym Greenem dla "GQ" wyjaśnił, że kolejny krążek "jest albumem, który zawsze chciał zrobić".

Autor:tmw\mtom

Źródło: tvn24.pl, Pitchfork