Średnio 877 tysięcy widzów przyciągnął do TVN pierwszy odcinek "The Traitors. Zdrajcy". Program zadebiutował w środę o godzinie 21.35. Branżowy portal Press pisze o "dobrym starcie". Holenderski format, który spodobał się widzom na całym świecie, jest zainspirowany grą "Mafia". Wygrać można nawet pół miliona złotych.

Program "The Traitors. Zdrajcy" zadebiutował w środę, 28 lutego o godz. 21.35 na antenie TVN i w Playerze. To jeden z nowych wiosennych programów telewizji. Według danych Nielsen Media start "The Traitors. Zdrajcy" zapewnił TVN średnio 9,12 proc. udziału w rynku w grupie ogólnej. W grupie komercyjnej widzów między 16. a 49. rokiem życia udział kanału sięgnął 14,29 proc. Średnio pierwszy odcinek przyciągnął przed telewizory 877 tysięcy widzów. Branżowy portal Press pisze o "dobrym starcie".

"The Traitors. Zdrajcy" - formuła programu

Formuła "The Traitors" została zainspirowana grą Mafia. 24 graczy jest podzielonych na lojalnych i zdrajców. Każda z dwóch grup ma pozbyć się przeciwników - intrygą, podstępem, kłamstwem. Najważniejsze zadanie to jak najdłużej utrzymać się w programie. Codziennie odbywają się obrady okrągłego stołu, podczas których uczestnicy mogą wytypować osobę, którą podejrzewają o bycie zdrajcą, i wypędzić ją z zamku. Sami zdrajcy spotykają się o północy - "zabijają" jednego lojalnego. Zdobędą nagrodę, jeśli usuną z gry wszystkich lojalnych. W międzyczasie odbywają się gry i zadania, podczas których wszyscy zbierają kasę do wspólnej puli.

"The Traitors. Zdrajcy" to holenderski format, którzy pokochali widzowie na całym świecie - w niecałe dwa lata od powstania został sprzedany do 20 krajów. Zdjęcia do polskiej wersji powstały w belgijskim zamku Mielmont, za produkcję odpowiada Jake Vision. - To jest wielkie przedsięwzięcie. Zajęliśmy cały zamek i okoliczne ogrody. Ekipa jest olbrzymia, ponad 120 osób. To logistyczne przedsięwzięcie jedno z największych, w jakich uczestniczyłam - opowiadała Marta Więch, producentka show ze strony stacji TVN.

Program "The Traitors. Zdrajcy" prowadzi prezenterka Malwina Wędzikowska. - Ta gra toczy się w ludzkim umyśle. Każdy widz od pierwszych sekund będzie miał swojego ulubieńca i taką osobę, która go będzie irytowała - mówiła w "Dzień Dobry TVN". Przyznała, że skala emocji w programie ją samą zaskoczyła.

