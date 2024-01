Belgijski zamek, intrygi i duże pieniądze. Emocje w programie "The Traitors. Zdrajcy"

"The Traitors. Zdrajcy" to holenderski format, którzy pokochali widzowie na całym świecie - w niecałe dwa lata od powstania został sprzedany do 20 krajów. - Ma w sobie wszystkie elementy, które doceniają widzowie: emocje, rozmach i przygodę - zapowiadała w maju Lidia Kazen, dyrektor kanału TVN. - To są takie emocje, że czułam oddech graczy na plecach - mówiła Malwina Wędzikowska w wywiadzie dla dziendobry.tvn.pl. ZOBACZ TEŻ: Styczniowa premiera w TVN. Nowy program z Joanną Krupą i Ewą Chodakowską

"The Traitors. Zdrajcy" - reguły

Scenariusz programu przypomina popularną grę "Mafia". W 24-osobowej grupie uczestników show jest kilku zdrajców. Sabotują oni wysiłki reszty i robią wszystko, by wyeliminować z programu "lojalnych". Mieszkają w zamku i są cały czas nagrywani przez kamery, dzięki czemu widzowie mogą śledzić ich zachowanie podczas całego show. Zespół bierze udział w wyzwaniach, żeby zdobyć nagrodę finansową. Fizyczne zadania, jakie mają wykonać uczestnicy, są bardzo wymagające. Marc Pos, twórca i producent holenderskiej edycji "The Traitors", tłumaczył w wywiadzie dla "Variety", że w programie "chodzi o to, że ręka, która może pomóc ci wspiąć się na górę, może cię też następnej nocy zabić". ZOBACZ TEŻ: Skąd pomysł na program "The Traitors" - Formuła jest dosyć skomplikowana, ale tylko na pozór. Jak zaczynasz żyć życiem i emocjami tych uczestników, to wszystko staje się proste. Od czasu do czasu wchodzę ja i mieszam im wszystkim szyki - mówiła Wędzikowska w rozmowie z dziendobry.tvn.pl. - Podczas obrad okrągłego stołu [uczestnicy] mogą wytypować osobę, którą podejrzewają o bycie zdrajcą i wypędzić ją z zamku. Takie obrady odbywają się raz dziennie, ale potem zdrajcy wchodzą na zamek i zabijają. To jest gra psychologiczna na tylu warstwach. Jeżeli jesteś właścicielką intelektu, sprawności fizycznych, to nie jest dobrą strategią się wychylać - dodała. Pierwsza zagraniczna edycja "The Traitors" była wyemitowana wiosną 2021 roku w Holandii. Nagrywano ją w zamku Erenstein w Kerkrade. Miejscem akcji polskiej wersji będzie zamek w Belgii.