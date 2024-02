Dziś premiera jednego z nowych wiosennych programów telewizji TVN. Do wygrania nawet pół miliona złotych. "The Traitors. Zdrajcy" w środę, 28 lutego, o godz. 21.35 na antenie TVN i w Playerze.

- Ta gra toczy się w ludzkim umyśle. Każdy widz od pierwszych sekund będzie miał swojego ulubieńca i taką osobę, która go będzie irytowała - mówiła w "Dzień Dobry TVN" Malwina Wędzikowska, prowadząca "The Traitors. Zdrajcy". Przyznała, że skala emocji w programie ją zaskoczyła. Potwierdza to producentka show. - Tyle programów w swoim życiu robiłam, a po raz pierwszy do reżyserki przychodzi publiczność [z ekipy] oglądać obrady okrągłego stołu [czyli moment eliminacji – red.]. Biją brawo, śmieją się, przejmują. No widać, że to działa. Ci ludzie są szarpani przez emocje. One są krańcowe. Atmosfera gęstnieje z każdym odcinkiem - mówiła w trakcie zdjęć Marta Więch. Program był nagrywany w zamku Mielmont, w Belgii. Uczestnicy mieszkali tam przez kilkanaście dni. Śledziły ich setki kamer. - To jest wielkie przedsięwzięcie. Zajęliśmy cały zamek i okoliczne ogrody. Ekipa jest olbrzymia, ponad 120 osób. To logistyczne przedsięwzięcie jedno z największych, w jakich uczestniczyłam - dodaje producentka show. ZOBACZ TEŻ: "The Traitors. Zdrajcy" przed emisją w TV. Malwina powitała uczestników w zamku

"The Traitors. Zdrajcy" – zasady programu

"The Traitors. Zdrajcy" to program inspirowany grą "Mafia". 24 graczy zostanie podzielonych na lojalnych i zdrajców. Każda z dwóch grup ma pozbyć się przeciwników - intrygą, podstępem, kłamstwem. Najważniejsze zadanie uczestników to jak najdłużej utrzymać się w programie. Codziennie odbywają się obrady okrągłego stołu, podczas których uczestnicy mogą wytypować osobę, którą podejrzewają o bycie zdrajcą i wypędzić ją z zamku. Sami zdrajcy spotykają się o północy - "zabijają" jednego lojalnego. Zdobędą nagrodę, jeśli usuną z gry wszystkich lojalnych. W międzyczasie odbywają się gry i zadania, gdzie wszyscy zbierają kasę do wspólnej puli.

CZYTAJ TEŻ: Malwina Wędzikowska o uczestnikach "The Traitors. Zdrajcy". "Zawierają pakty, wykańczają innych" "The Traitors. Zdrajcy" to holenderski format, którzy pokochali widzowie na całym świecie - w niecałe dwa lata od powstania został sprzedany do 20 krajów. Dwie pierwsze holenderskie edycje były nagrywane w zamku Erenstein w Kerkrade, trzecia we Francji. W Holandii w programie wystąpili celebryci, ale na przykład w wersji angielskiej byli to zwykli ludzie. Fizyczne zadania, jakie mają wykonać uczestnicy, od początku miały być bardzo wymagające. Marc Pos, twórca i producent holenderskiej edycji "The Traitors", tłumaczył w wywiadzie dla "Variety", iż w programie "chodzi o to, że ręka, która może pomóc ci wspiąć się na górę, może cię też następnej nocy zabić".

Autorka/Autor:joan//mro

Źródło: TVN, Variety"