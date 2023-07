"The Traitors" - nowy program w TVN i nowa prowadząca na antenie. Zdjęcia ruszają lada dzień

"The Traitors" to holenderski format inspirowany grą Mafia, który jest znany już w 20 krajach. - "The Traitors" ma w sobie wszystkie elementy, które doceniają widzowie - emocje, rozmach i przygodę - mówi Lidia Kazen, dyrektorka kanału TVN. Program, który zobaczymy na antenie prawdopodobnie wiosną, poprowadzi prezenterka i stylistka Malwina Wędzikowska.

Nagrania do polskiej wersji "The Traitors" mają ruszyć lada dzień za granicą. Zdjęcia będą kręcone w jednym z historycznych europejskich zamków. Producenci nie podają jednak informacji, w którym.

"The Traitors" mat. prasowe

"The Traitors" - reguły

W 18-osobowej grupie uczestników show jest trzech zdrajców. Sabotują oni wysiłki reszty i robią wszystko, by wyeliminować z programu "lojalnych". Cały zespół bierze udział w wyzwaniach, żeby zdobyć finansową nagrodę. Fizyczne zadania są bardzo wymagające. Marc Pos, twórca i producent holenderskiej edycji "The Traitors", tłumaczył, że w programie "chodzi o to, że ręka, która może pomóc ci wspiąć się na górę, może cię też następnej nocy zabić". "Myślę, że ta koncepcja oddaje ducha czasu naszego dzisiejszego społeczeństwa. Żyjemy w świecie, w którym media społecznościowe są coraz bardziej obecne. Czemu możemy zaufać? I komu możemy zaufać? Myślę, że to dobrze, że ten program powstawał tak długo, ponieważ pojawił się we właściwym czasie", mówił w wywiadzie dla "Variety".

Kim jest Malwina Wędzikowska

Prowadząca "The Traitors" to scenografka i kostiumografka, która skończyła łódzką Akademię Sztuk Pięknych. Pracowała m.in. przy "Tańcu z Gwiazdami", "The Voice of Poland" czy "Top Model". Współpracowała z kanałem TTV: była ekspertką w programie "Druga twarz", prowadziła program "Ostatnia szansa", a w ubiegłym roku została bohaterką reality show "Rzeczy, których nie nauczyła mnie matka", w którym występuje z mamą.

W ubiegłym roku Wędzikowska wzięła udział w kampanii społecznej "Stand Up. Sprzeciw się molestowaniu w miejscach publicznych" zorganizowanej przez Centrum Praw Kobiet, międzynarodową organizację Right To Be i L’Oréal Paris (z patronatem honorowym Rzecznika Praw Obywatelskich oraz prezydentów największych miast). O swoich trudnych doświadczeniach opowiedziała w wywiadzie dla "Wysokich Obcasów". Była molestowana w centrum Warszawy przez mężczyznę, który śledził ją cały wieczór.

"Ten facet był dosłownie przyklejony do mnie, ale zaczęła się fizyczna przemoc. Napastnik się zamachnął, wziął jakieś widelce, rzucał nimi we mnie, sięgnął po plastikowe noże, którymi próbował mnie dźgać" - wspominała. Mówiła też o konsekwencjach. "Zaraz potem się pochorowałam. Nie chciałam wychodzić do ludzi ani na ulicę. Zamykałam się w domu. Stroniłam od innych. (...) Zajęło mi sporo czasu, aby dojść do siebie" - dodała. Wzięła udział w akcji Stand Up, aby uświadomić, jak duży jest to problem i zachęcać do przejścia kikunastominutowego szkolenia z metody 5D o tym, jak się zachować, gdy jest się ofiarą lub świadkiem molestowania w przestrzeni publicznej.

Autor:joan//mro

Źródło: TVN, Instagram, "Variety", "Wysokie Obcasy",