Kultura i styl

Jeremy Strong zagra Marka Zuckerberga w nowym filmie o twórcy Facebooka

Jeremy Strong wcieli się w dojrzałego Marka Zuckerberga
The Social Network
Źródło: Sony Pictures Entertainment
Jeremy Strong wystąpi w kontynuacji kultowego filmu Davida Finchera "The Social Network". Opowieść będzie nosić tytuł "The Social Reckoning" i skupi się na pracowniczce Facebooka, która decyduje się ujawnić dziennikarzowi śledczemu mroczne sekrety platformy.

Nakręcony w 2010 przez Davida Finchera "The Social Network" o powstaniu Facebooka (dziś Meta) stał się filmem kultowym i zarobił prawie 300 milionów dolarów, trudno dziwić. Tym razem Aaron Sorkin - nagrodzony Oscarem za scenariusz do filmu Finchera - sam podejmie się również reżyserii. Wybór Jeremy'ego Stronga na odtwórcę roli Marka Zuckerberga wydaje się strzałem w dziesiątkę. Aktor, któremu sławę przyniosła rola w hicie HBO Max "Sukcesja", potwierdził swój wielki talent, wcielając się w Roya Cohna, mentora młodego Donalda Trumpa w filmie "Wybraniec". Za rolę otrzymał zasłużoną nominację do Oscara.

Główną rolę w filmie, o którym Sorkin mówi, że to bardziej "uzupełnienie" "The Social Network" niż jego sequel, zagra nagrodzona w Oscarem za rolę w "Anorze" Mickey Madison. Właśnie ruszyły prace na planie zdjęciowym.

O czym opowie "The Social Reckoning"

Tytuł filmu "The Social Reckoning" w dosłownym tłumaczeniu oznacza "społeczne rozliczenie". Jeremy Strong pytany o swoją rolę przez "The Hollywood Reporter" zdradził: - To jeden z najlepszych scenariuszy, jakie kiedykolwiek czytałem. Trafia w sedno problemów naszych czasów, porusza kwestie fundamentalne dla wszystkiego, co dzieje się na świecie. Mark Zuckerberg to niesamowita postać - fascynująca i złożona. Podchodzę do niej z wielką troską, empatią i obiektywizmem. Z Aaronem nakręciłem dwa filmy - "Siódemka z Chicago" i "Gra o wszystko" . Tak więc do trzech razy sztuka.

Aaron Sorkin tym razem skupia się na problemie rozpowszechniania fałszywych informacji na platformie oraz ich powiązaniach z atakiem na Kapitol 6 stycznia 2021 roku.

Fabuła filmu opierać się będzie na prawdziwej historii, opisanej w serii artykułów z 2021 roku opublikowanych przez Jeffa Horwitza, reportera "Wall Street Journal". Film ma śledzić losy Frances Haugen (Madison), młodej inżynier Facebooka, która kontaktuje się z Horwitzem (w tej roli Jeremy White, gwiazdor "The Bear"), aby pomóc ujawnić problem rozprzestrzeniania się dezinformacji na platformie. Wraz z dziennikarzem odkryją ich związek z wydarzeniami na Kapitolu.

Film ma przyjrzeć się wewnętrznym praktykom Facebooka, a także pokazać ich wpływ na zdrowie psychiczne młodych ludzi.

Jesse Eisenberg -w filmie "The Social Network"
Jesse Eisenberg -w filmie "The Social Network"
Źródło: Mary Evans/All Film Archive/Columbia Pictures/East News

Dwa słowa o oryginale

Przypomnijmy, że minęło 15 lat, odkąd "The Social Network" zadebiutował w kinach, opowiadając historię Marka Zuckerberga i braci Winklevoss, a wraz z nimi kolejnych etapów powstania Facebooka.

Scenariusz Aarona Sorkina został luźno oparty na książce Bena Mezricha "Miliarderzy z przypadku". Przeplatał historię powstania platformy społecznościowej z dwoma toczącymi się procesami sądowymi, ukazując drogę Zuckerberga od studenta Harvardu do statusu jednego z najmłodszych miliarderów na świecie.

W filmie, obok Jessego Eisenberga, zagrali wówczas Andrew Garfield, Justin Timberlake i Armie Hammer. Obraz był gigantycznym sukcesem i otrzymał osiem nominacji do Oscara. Uchodził za pewnego faworyta w głównej kategorii, a nieprzyznanie mu statuetki dla najlepszego filmu (przegrał wówczas z "Jak zostać królem" Tom Hoopera) uznano za kompromitację Akademii. Ostatecznie dostał trzy Oscary - za scenariusz dla Sorkina oraz za montaż i ścieżkę dźwiękową, którą stworzyli Trent Reznor (Nine Inch Nails) i Atticus Ross.

Jeremy Strong pytany przez dziennikarzy, czy zamierza spotkać się z Jessem Eisenbergiem i porozmawiać o jego pracy nad rolą w filmie Finchera, zaprzeczył. - To co ja zamierzam zrobić z tą postacią, nie ma nic wspólnego z jego rolą w filmie "The Social Network" - oświadczył.

Premiera "The Social Reckoning" planowana jest na październik przyszłego roku.

Jeremy Strong wcieli się w dojrzałego Marka Zuckerberga
Jeremy Strong wcieli się w dojrzałego Marka Zuckerberga
Źródło: Taylor Hill/FilmMagic/GettyImages

Autorka/Autor: Justyna Kobus

Źródło: "Variety", "The Hollywood Reporter", "Harper's Bazaar", tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Taylor Hill/FilmMagic/GettyImages

