Stonesi wrócą do Polski? "Na pewno jeszcze przyjedziemy"
Pretekstem do wywiadu była premiera nowej płyty Stonesów, "Foreign Tongues", która miała premierę 10 lipca. Jagger mówił o kulisach powstawania nowych piosenek. - Zarówno podczas nagrywania płyty "Hackney Diamonds" jak i tej weszliśmy do studia z już napisanymi, przygotowanymi utworami - wyznał. - Był taki czas, kiedy modne było zamykanie się w studiu na kilka miesięcy, picie alkoholu i pisanie piosenek. Z tego mogą wyjść świetne utwory, ale nie muszą. Lepiej być przygotowanym - mówił muzyk.
Mick Jagger o nowej płycie
Na "Foreign Tongues" jest 14 utworów, wśród nich nowe wersje przebojów "Beatiful Delilah" Chucka Berry'ego oraz "You Know I'm No Good" Amy Winehouse. Jagger przypomniał w "Dzień Dobry TVN", że zdarzało mu się występować ze zmarłą w 2011 roku wokalistką na jednej scenie. Wraz z kolegami z zespołu wziął na warsztat jej utwór po tym, jak zdecydowali, że chcą nagrać cover piosenki śpiewanej przez kobietę. - Pomyśleliśmy o "You Know I'm No Good", bo to bardzo dobra piosenka, ma bardzo dobry groove - ocenił.
Mick Jagger był pytany przez Hajduk-Popińską między innymi o to, co w pracy daje mu najwięcej satysfakcji. - Cokolwiek kreatywnego robisz w życiu, najpierw musi to dawać przyjemność tobie. Jeśli nie spodoba się to tobie, to nie ma sensu robienie tego w ogóle. Musisz to kochać. Potem są ludzie, którzy pomagają ci to stworzyć. Oni też muszą to pokochać - mówił legendarny wokalista.
Magazyn "Variety" pod koniec 2025 roku podał, że Stonesi nie wyruszą w kolejną trasę koncertową, ponieważ gitarzysta Keith Richards "nie jest w stanie się w nią zaangażować". Czy jest szansa, że jeszcze zobaczymy zespół w Polsce? - Mieliśmy przyjechać w tym roku, ale... Na pewno jeszcze przyjedziemy - zapewnił Jagger w "Dzień Dobry TVN".
Sandra Hajduk-Popińska o kulisach wywiadu z Jaggerem
Mick Jagger rzadko udziela wywiadów. Sandra Hajduk-Popińska o kulisach tego ostatniego opowiedziała w "Dzień Dobry TVN". - Mieliśmy na tę rozmowę 20 minut. To jest bardzo dużo jak na dzisiejszą rzeczywistość - podkreśliła dziennikarka. Dodała, że 82-letni artysta nie wyraził zgody na pokazanie swojej twarzy na antenie. - Ale ja widziałam jego twarz i zaręczam, że Mick Jagger jest w świetnej formie fizycznej, że był w bardzo dobrym humorze, że jest wybitnym rozmówcą, niezwykle inteligentnym, zabawnym, ze świetnym poczuciem humoru i nie było takiego tematu, którego nie moglibyśmy poruszyć - wyjaśniła dziennikarka.
Zaznaczyła, że jest to o tyle istotne, że największe światowe gwiazdy często mają listę tematów, których nie chcą poruszać w wywiadach. - Jeżeli jedyną fanaberią Micka było to, żeby nie pokazywać twarzy, to ja się na takie fanaberie godzę, bo dzięki temu mamy bardzo fajną rozmowę - podsumowała.
Redagował AM