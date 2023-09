The Rolling Stones ogłosili szczegóły dotyczące nowej płyty. Co wiadomo o "Hackney Diamonds"

"Hackney Diamonds" - nowy album The Rolling Stones

Witryna ta została stworzona z przewrotnością podobną do tej, jaką można było zaobserwować w ogłoszeniu zamieszczonym w sierpniu w "Hackney Gazette". Po jej otwarciu oczom fanów ukazywał się niezwykle powolny pasek ładowania. Po kilku minutach mogli oni usłyszeć krótki kawałek utworu, po którym wyświetlał się komunikat o błędzie strony. Muzycy odnieśli się w mediach społecznościowych do rzekomych problemów technicznych słowami: "Don’t get angry with me" (Nie złość się na mnie), które to stanowią nawiązanie do tekstu piosenki.