The Rolling Stones dziś mają ogłosić szczegóły dotyczące nowej płyty. Co wiadomo o "Hackney Diamonds"

"Hackney Diamonds" - nowy album The Rolling Stones

Specjalne wydarzenie z udziałem Micka Jaggera, Keitha Richardsa i Ronniego Wooda odbędzie się w londyńskiej dzielnicy Hackney, będącej "sercem nowego albumu". Fani będą mogli śledzić je też dzięki internetowej transmisji dostępnej w serwisie Youtube . Z opublikowanego na profilu The Rolling Stones na platformie X wpisu wynika, że event poprowadzi amerykański komik i gospodarz programów telewizyjnych Jimmy Fallon. - Środa 6 września w Hackney? Będę tam. Do zobaczenia w Londynie – zapowiada komik w dołączonym do postu skeczu.

Witryna ta została stworzona z przewrotnością podobną do tej, jaką można było zaobserwować w ogłoszeniu zamieszczonym w sierpniu w "Hackney Gazette". Po jej otwarciu oczom fanów ukazywał się niezwykle powolny pasek ładowania. Po kilku minutach mogli oni usłyszeć krótki kawałek utworu, po którym wyświetlał się komunikat o błędzie strony. Muzycy odnieśli się w mediach społecznościowych do rzekomych problemów technicznych słowami: "Don’t get angry with me" (Nie złość się na mnie), które to stanowią nawiązanie do tekstu piosenki.