Kultura i styl Wraca serial "The Pitt". Premiera trzeciego sezonu za kilka tygodni Oprac. Ewa Żebrowska |

Zwiastun III sezonu serialu "The Pitt" Źródło wideo: Warner Bros Discovery/HBO MAX Źródło zdj. gł.: HBO Max, materiały prasowe

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Tytułowy "Pitt" nawiązuje do Pittsburgha w stanie Pensylwania, gdzie rozgrywa się akcja serialu. Na tamtejszym szpitalnym oddziale ratunkowym codziennie toczy się walka o życie pacjentów. Pracownicy ochrony zdrowia doceniają realizm serialu - jak zauważają media, żadna produkcja medyczna nie pokazała dotąd ich pracy tak wiernie. "The Pitt" zyskał też uznanie krytyków: w 2025 roku zdobył nagrodę Emmy, nazywaną "telewizyjnym Oscarem", dla najlepszego serialu dramatycznego.

Widzowie pokochali ten serial za surowość i powolne budowanie napięcia. Każdy epizod to jedna godzina z życia szpitalnego oddziału ratunkowego. Dwa poprzednie sezony miały premierę na początku dwóch ubiegłych lat - kolejno 9 i 8 stycznia. Podobnie będzie i tym razem. HBO zapowiedziało właśnie, że pierwszy odcinek nowego sezonu dostępny będzie 7 stycznia 2027 roku w HBO Max, gdzie można obejrzeć też poprzednie serie. Kolejne nowe odcinki będą ukazywać się co tydzień.

Głównym twórcą serialu jest współautor sukcesu "Ostrego dyżuru" - R. Scott Gemmill. Wydaje się jednak, że "The Pitt" przebił poprzednika - zarówno popularnością, jak i jakością. U jego boku od początku pierwszego sezonu jako producent wykonawczy (a także autor scenariusza do dwóch odcinków) występuje odtwórca głównej roli, czyli Noah Wyle.

Noah Wyle czyli dr Robby w 3 sezonie "The Pitt" Źródło zdjęcia: Warner Bros. Discovery

Co czeka nas w trzecim sezonie "The Pitt"

W jednym z wywiadów Noah Wyle zdradził, że jego bohater (przypomnijmy: lekarz zmaga się z traumą i stresem pourazowym po śmierci swojego mentora w czasie pandemii) w końcu rozpocznie terapię. Jej przebieg ma być jednym z najważniejszych wątków tego sezonu.

Trinity Santos (w tej roli Isa Briones) i Dennis Whitaker (Gerran Howell), jak wynika z migawki w zwiastunie, nadal się przyjaźnią. Trzymająca się na uboczu Trinity otwiera się w końcu na szpitalną społeczność. Doktor Al-Hashimi (Sepideh Moafi) wraca do obowiązków po problemach ze zdrowiem i próbuje budować nowe relacje w zespole. Czeka ją walka o utrzymanie równowagi fizycznej i psychicznej. Lubiana przez widzów szefowa pielęgniarek Dana (Katherine LaNasa) wita powracającego Robby'ego słowami: "Myślałam, że uciekłeś i dołączyłeś do cyrku".