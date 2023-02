Na planie serialu "The Last of Us" był zakaz używania jednego słowa

Mieliśmy zakaz używania słowa na "z". To nie jest serial o zombie - przyznał operator filmowy serialu "The Last of Us" Eben Bolter. Jak wyjaśnił w rozmowie z amerykańskim stowarzyszeniem filmowym, w serialowym hicie HBO Max jest wiele elementów odróżniających go zarówno od typowych historii o zombie, jak i klasycznych hollywoodzkich produkcji.

"Zakażeni" - tak w robiącym w ostatnich tygodniach furorę serialu "The Last of Us" określa się osoby zainfekowane przez grzyby odpowiadające za niemal całkowitą zagładę cywilizacji. Wielu widzów mylnie nazywa ich jednak "zombie", automatycznie wrzucając produkcję do pojemnego worka z serialami i filmami, w których "żywe trupy" są motywem wiodącym.

Zabronione słowo w "The Last of Us"

Takich skojarzeń od początku starali się unikać jednak twórcy "The Last of Us", którym zależało, aby nie zaliczać ich dzieła do tej kategorii. Jak się okazuje, apelowali o to nie tylko do widzów, ale również do członków ekipy, o czym w serii "The Credits" amerykańskiego stowarzyszenia filmowego (Motion Picture Association) opowiedział Eben Bolter. - Na planie mieliśmy zakaz używania słowa na "z, było ono zakazane" - podkreślił Bolter, który na planie odpowiadał za to, jak będzie wizualnie prezentował się serial. - Mieliśmy nazywać ich Zakażonymi. To nie jest serial o zombie - dodał. - Oczywiście, jest tu budowanie napięcia i nagłe straszne momenty, ale serial tak naprawdę skupia się na ludzkich charakterach. Zakażeni są przeszkodą, z którą (bohaterowie - red.) muszą się mierzyć - wyjaśnił.

Eben Bolter zaznaczył też, że w "The Last of Us" jest wiele elementów odróżniających ten serial zarówno od innych seriali o zombie, jak i od typowych hollywoodzkich produkcji. - Nie ma tu kiczu typowego dla filmów o zombie, bohaterowie nie są perfekcyjni przy każdym zbliżeniu, jak w Hollywood. To świat organicznego filmowego naturalizmu i to jest coś, co mogłem po prostu poczuć - wyjaśnił operator.

The Last of Us HBO Max

"The Last of Us" - hit HBO Max

Dostępny na platformie HBO Max serial "The Last of Us" oparty jest na bestsellerowej grze komputerowej o tym samym tytule. W produkcji występują m.in.: Pedro Pascal, Bella Ramsey, Gabriel Luna, Anna Torv, Nico Parker, Nick Offerman, Storm Reid, Merle Dandridge, Graham Greene, Elaine Miles i Troy Baker. Pierwszy odcinek zadebiutował na platformie HBO Max 16 stycznia. Kolejne pojawiają się co tydzień.

Historia przedstawiona w serialu rozgrywa się 20 lat po tym, jak współczesna cywilizacja zostaje zniszczona w wyniku rozprzestrzeniającej się choroby. Joel, któremu udało się przeżyć, ma przemycić 14-letnią dziewczynkę o imieniu Ellie z opresyjnej strefy kwarantanny. Para przemierza razem Stany Zjednoczone, polegając na sobie nawzajem. Podróż okazuje się brutalną, trudną i pełną wyzwań wyprawą.

Autor:kgo//mm

Źródło: American Picture Association, tvn24.pl