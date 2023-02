Premiera kolejnego odcinka "The Last of Us" przyspieszona. Świetna wiadomość dla fanów serialu

Sieć HBO poinformowała o przesunięciu daty premiery kolejnego odcinka hitowego serialu "The Last of Us". Na platformie streamingowej HBO Max piątą odsłonę serii będzie można zobaczyć dwa dni wcześniej niż poprzednie.

Decyzja o przesunięciu premiery związana jest z niedzielnymi rozgrywkami Super Bowl, które każdego roku przyciągają przed ekrany rzesze widzów. W ubiegłym roku telewizyjną transmisję finałowego meczu amerykańskiej National Football League (NFL) śledziło ponad 101 milionów entuzjastów tego sportu.

"The Last of Us" - przesunięto premierę 5. odcinka

Tradycyjnie, nowe epizody "The Last of Us" ukazywały się na kanale HBO i platformie HBO Max równocześnie. Zagraniczni widzowie, premierowo mogli oglądać je w każdą niedzielę o godzinie 21 czasu wschodnioamerykańskiego. W Polsce śledzić je można było następnego dnia, od 3 nad ranem na platformie i od 20:10 w telewizji. W przypadku najnowszego epizodu zdecydowano się jednak na wprowadzanie pewnych zmian.

The Last of Us HBO Max

Z uwagi na odbywające się w tym samym czasie rozgrywki Super Bowl, sieć telewizyjna zdecydowała się na przesunięcie premiery najnowszego epizodu na HBO Max o dwa dni. Piąty odcinek na platformie streamingowej śledzić będzie można już w piątek 10 lutego o 21 EST. W Polsce pojawi się więc o 3:00 nad ranem w sobotę 11 lutego. Data jego premiery telewizyjnej pozostała bez zmian.

W poniedziałek pokazała się już zapowiedź 5. odcinka "The Last of Us".

"The Last of Us" - o czym jest serial?

Serial "The Last of Us" to adaptacja bestsellerowej gry komputerowej o tym samym tytule. Został napisany i wyprodukowany przez Craiga Mazina i Neila Druckmana, który był również jednym z autorów gry. Pierwszy sezon będzie miał dziewięć odcinków. Emisja pierwszego miała miejsce w poniedziałek 16 stycznia. W serialu występują m.in. Pedro Pascal, Bella Ramsey, Gabriel Luna, Anna Torv, Nico Parker, Nick Offerman, Storm Reid, Merle Dandridge, Graham Greene, Elaine Miles i Troy Baker.

Historia przedstawiona w serialu rozgrywa się 20 lat po tym, jak współczesna cywilizacja zostaje zniszczona w wyniku rozprzestrzeniającej się choroby. Joel, któremu udało się przeżyć, ma przemycić 14-letnią dziewczynkę o imieniu Ellie z opresyjnej strefy kwarantanny. Para przemierza razem Stany Zjednoczone, polegając na sobie nawzajem. Podróż okazuje się brutalną, trudną i pełną wyzwań wyprawą.

Autor:jdw//am

Źródło: HBO, nfl.com