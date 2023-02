Dzięki "The Last of Us" po pół wieku znów stała się hitem. "Long Long Time" podbija listy przebojów

Piosenka "Long Long Time" Lindy Ronstadt zdążyła pojawić się na kilku listach przebojów i odnotowała rekordową liczbę odtworzeń, odkąd pojawiła się w trzecim odcinku serialu "The Last of Us". Jak odnotował magazyn "Billboard", utwór z drugiego albumu artystki trafił na listę Billboard Hot 100 po raz pierwszy ponad 50 lat temu.

Trzeci odcinek głośnej produkcji HBO, który swoją premierę miał 29 stycznia, zebrał entuzjastyczne recenzje krytyków. Kolejne statystyki wskazują, że widzom przypadła do gustu nie tylko fabuła, ale również piosenka, która odgrywa ważną rolę w 3. odcinku. "Och, a więc serca nas wszystkich pękały ostatniej nocy" - odnotowano na oficjalnym profilu Spotify w mediach społecznościowych . Według serwisu streamingowego, liczba odtworzeń utworu "Long Long Time" Lindy Ronstadt wzrosła w Stanach Zjednoczonych o 4900 proc. między godziną 23 a północą 29 stycznia.

Linda Ronstadt. Wielki powrót po latach dzięki serialowi "The Last od Us"

Ponadto, jak podał magazyn "Billboard", piosenka, pierwotnie wydana na albumie "Silk Purse" Ronstadt z 1970 roku, trafiła na pierwsze miejsca zestawień Rock Digital Song Sales, LyricFind US i LyricFind Global.

"Long Long Time" wraca na listy przebojów po ponad połowie wieku. Piosenka znalazła się na 25. miejscu zestawienia Billboard Hot 100 w październiku 1970 roku. W tym samym roku płyta "Silk Purse" trafiła na 103. miejsce na liście Billboard 200.

Linda Ronstadt nie zarobi na popularności piosenki

Linda Ronstadt zadebiutowała w latach 60. W ciągu kilku dekad kariery nagrała dziesiątki albumów studyjnych i jeden live. Obecnie, jak informuje "Billboard", cierpi ona na postępujące porażenie nadjądrowe (PSP), którego objawy przypominają chorobę Parkinsona. 76-letnia artystka drogą mailową odpowiedziała na pytania magazynu. Odniosła się m.in. do ostatnich sukcesów piosenki wykorzystanej w "The Last of Us". Przyznała, że nie śledzi mediów społecznościowych ani serwisów streamingowych, a o nagłej popularności "Long Long Time" dowiedziała się od znajomego.

"Nadal kocham tę piosenkę" - stwierdziła, zaznaczając, iż cieszy się, że popularność utworu może przynieść profity Gary'emu White'owi, który jako pierwszy zagrał ją dla Ronstadt w 1969 roku. Ona sama nie zarobi na "Long Long Time" ani centa - w 2021 sprzedała prawa do wszystkich swoich utworów.

"The Last of Us" - o czym jest serial?

Nowa produkcja HBO jest adaptacją znanej gry komputerowej. Akcja "The Last of Us" toczy się w postapokaliptycznym świecie, 20 lat po zagładzie cywilizacji spowodowanej rozprzestrzeniającą się chorobą. Głównym bohaterem serialu jest Joel, który usiłuje przemycić 14-letnią Ellie z opresyjnej strefy kwarantanny. Podróż pary przez USA okazuje się pełną wyzwań i brutalną eskapadą.

Autor:wac//am

Źródło: Spotify, Billboard, tvn24.pl