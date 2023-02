Świetne wyniki "The Last of Us". Kolejne odcinki serialu przyciągają przed ekrany coraz więcej widzów 

Czwarty odcinek "The Last of Us" znów osiągnął rekord oglądalności - poinformowała sieć HBO odpowiedzialna za produkcję hitowego serialu. To już kolejny - czwarty z rzędu - tydzień, gdy liczba widzów śledzących premierę nowego epizodu rośnie.

Premierowo, w telewizji oraz na platformie streamingowej HBO Max, czwarty odcinek "The Last of Us" oglądało łącznie 7,5 milionów widzów. To aż 17-procentowy wzrost widowni względem poprzedniego epizodu i ponad 60-procentowy wzrost względem pierwszego odcinka serii. Warto dodać, że tego samego wieczoru stacja CBS transmitowała w USA na żywo 65. ceremonię wręczenia nagród Grammy, która każdego roku przyciąga przed ekrany rzesze osób.

Popularność "The Last of Us" ciągle rośnie

Czwarty odcinek "The Last of Us" zatytułowany "Weź mnie za rękę", zdaniem serwisu internetowego IGN sprawia, że "emocjonalna stawka zostaje podniesiona". Z kolei The New York Times zapowiadał go jako "wielowarstwowy występ Belli Ramsey", który może okazać się kluczowym dla tej historii. Magazyn Rolling Stone określił go mianem wspaniałego, a także niezbędnego dla zrozumienia całości kontekstu.

The Last of Us - odcinek 4 bella-ramsey-pedro-pascal melanie-lynskey_1 pedro-pascal-bella-ramsey_0 jeffrey-pierce_0

W opublikowanym w poniedziałek komunikacie sieć HBO poinformowała również o przesunięciu daty premiery następnego, piątego epizodu ze względu na niedzielny finał rozgrywek ligi futbolu amerykańskiego, czyli Super Bowl. Na platformie HBO Max w USA pojawi się w piątek 10 lutego o 21 EST. W Polsce więc widzowie będę go mogli zobaczyć o 3:00 nad ranem w sobotę 11 lutego. Data jego premiery telewizyjnej pozostała bez zmian - to poniedziałek 13 lutego. W sieci już teraz obejrzeć można jego zwiastun.

"The Last of Us" - o czym jest serial?

Serial "The Last of Us" to adaptacja bestsellerowej gry komputerowej o tym samym tytule. Został napisany i wyprodukowany przez Craiga Mazina i Neila Druckmana, który był również jednym z autorów gry. Pierwszy sezon będzie miał dziewięć odcinków. W serialu występują m.in. Pedro Pascal, Bella Ramsey, Gabriel Luna, Anna Torv, Nico Parker, Nick Offerman, Storm Reid, Merle Dandridge, Graham Greene, Elaine Miles i Troy Baker.

Historia przedstawiona w serialu rozgrywa się 20 lat po tym, jak współczesna cywilizacja zostaje zniszczona w wyniku rozprzestrzeniającej się choroby. Joel, któremu udało się przeżyć, ma przemycić 14-letnią dziewczynkę o imieniu Ellie ze strefy kwarantanny. Para przemierza Stany Zjednoczone, polegając na sobie nawzajem. Podróż okazuje się brutalną, trudną i pełną wyzwań wyprawą.

The Last of Us HBO Max

Autor:jdw//am

Źródło: HBO, tvn24.pl