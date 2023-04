Bella Ramsey pokazuje zakulisowe zdjęcia Pedro Pascala z "The Last of Us". Tak obchodzi urodziny gwiazdora

Na profilu instagramowym Belli Ramsey pokazało się kilka zdjęć Pedro Pascala z planu "The Last of Us". Nieprzypadkowo - w niedzielę aktor obchodził 48. urodziny. Młoda gwiazda już wcześniej udowodniła, że świetnie dogadywała się z Pascalem na planie serialu HBO.

Bella Ramsey w "The Last of Us" wciela się w rolę 14-letniej Ellie, która u boku Joela (w tej roli Pedro Pascal) przemierza Stany Zjednoczone 20 lat po unicestwieniu współczesnej cywilizacji. Aktorka ciepło przyjętej produkcji HBO udostępniła w mediach społecznościowych szereg wpisów, które sugerują, że główni aktorzy mieli wyjątkowo dobry kontakt na planie serialu, dostępnego na platformie HBO Max.

Ramsey, określająca się sama jako osoba niebinarna, w dniu 48. urodzin Pedro Pascala opublikowała na Instagramie krótkie życzenia dla gwiazdora - "Happy P-Day" - dołączając do nich kilka nieznanych wcześniej zdjęć z planu "The Last of Us". Na jednym z nich aktor pozuje zakrywając uszy, na innym widzimy Pascala podczas robienia zdjęć stosu scenariuszy. Fanom aktorki komentującym wpis szczególnie przypadło do gustu zdjęcie Pascala obejmującego kurtkę w czasie drzemki.

Bella Ramsey "najlepszą fotografką Pedro Pascala"

Pod zdjęciami pojawiło się wiele życzeń urodzinowych, ale również wyrazów uwielbienia dla odtwórców głównych ról w "The Last of Us". "W prawdziwym życiu nie mam ojca, ale mam przynajmniej jego" - napisała autorka jednego z komentarzy. "Bella jest najlepszą fotografką Pedro Pascala" - napisała inna osoba. "Mój ulubiony duet ojciec-córka" - dodał kolejny komentujący.

To nie pierwszy wpis Ramsey, w którym dzieli się wspólnymi zdjęciami z Pascalem. Aktorka zaledwie tydzień wcześniej opublikowała na Instagramie kilka zdjęć z planu "The Last of Us", pisząc: "To się nazywa tworzenie więzi". Na jednej fotografii Ramsey bierze Pascala na barana, na pozostałych aktorzy zdają się wzajemnie zakrapiać sobie oczy.

Gwiazdy składają życzenia Pedro Pascalowi

Odtwórczyni roli Ellie w "The Last of Us" nie była jedyną gwiazdą, która publicznie złożyła życzenia urodzinowe Pedro Pascalowi. "Przesyłam dużo miłości mojemu dobremu przyjacielowi. Co za radość patrzeć, jak się rozwija. Bardzo zasłużenie. Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin" - napisał na Instagramie Mark Ruffalo, dołączając zdjęcie z solenizantem.

Inny znany aktor, Ethan Hawke życzenia przekazał w swoim Instastories. "To twój świat, a my na nim żyjemy" - napisał.

