Kolejny rekord "The Last of Us". Krytycy zachwyceni nowym odcinkiem serialu

Ósmy odcinek "The Last of Us" pobił kolejny rekord oglądalności, o czym w poniedziałek poinformowała sieć HBO, odpowiedzialna za produkcję serii. To już kolejny - ósmy z rzędu - tydzień, gdy rośnie liczba widzów oglądających premierowo nowy epizod.

W dniu premiery w telewizji oraz na platformie HBO Max ósmy odcinek "The Last of Us", obejrzało łącznie 8,1 miliona widzów. Tym samym epizod ustanowił kolejny rekord oglądalności. Liczba widzów, względem premiery pierwszego odcinka serialu, wzrosła aż o 74 procent - podaje HBO. Liczebność widowni określana jest na podstawie danych agencji Nielsen oraz statystyk HBO. Jak z nich wynika, średnia oglądalność pierwszych pięciu odcinków serialu szacowana jest na 30 milionów widzów.

8. odcinek "The Last of Us" - kolejne rekordy oglądalności

Najnowszy odcinek serialu, zatytułowany "Gdy będziemy w potrzebie", został okrzyknięty przez serwis internetowy IGN mianem "godziny telewizji, od której trudno oderwać wzrok". Krytycy portalu szczególną uwagą obdarzyli występ Pedro Pascala i Belli Ramsey, który określili jako "chwytający za serce potok gniewu, ulgi i czułości".

Z kolei "The New York Times" docenił umiejętności młodej aktorki w "uchwyceniu wrażliwości i oporu, które nawet w postapokaliptycznym świecie, są wyraźne u nastolatków". Dziennik wyraził również swoje uznanie za "powściągliwy i zdyscyplinowany" występ Pascala, który pozwolił widzom na "odczucie każdego momentu bliskości (między dwójką głównych postaci - red.)".

W poniedziałek w mediach społecznościowych pojawiła się również zapowiedź nadchodzącego, finałowego odcinka serii.

W oczekiwaniu na ostatni epizod pierwszego sezonu "The Last of Us" fani mogą również sięgnąć po oficjalny podcast serialu, współtworzony przez Troya Bakera (wcielającego się Joela w grze wideo) oraz Craiga Mazina i Neila Druckmanna, gdzie szczegółowo omawiane są poszczególne sceny produkcji. "The Last of Us Podcast" znaleźć można na platformie Spotify.

"The Last of Us" - o czym jest serial?

Serial "The Last of Us" to adaptacja bestsellerowej gry komputerowej o tym samym tytule. Został napisany i wyprodukowany przez Craiga Mazina i Neila Druckmana, który był również jednym z autorów gry. Pierwszy sezon będzie miał dziewięć odcinków. W serialu występują m.in. Pedro Pascal, Bella Ramsey, Gabriel Luna, Anna Torv, Nico Parker, Nick Offerman, Storm Reid, Merle Dandridge, Graham Greene, Elaine Miles i Troy Baker.

Historia przedstawiona w serialu rozgrywa się 20 lat po tym, jak współczesna cywilizacja zostaje zniszczona w wyniku rozprzestrzeniającej się choroby. Joel, któremu udało się przeżyć, ma przemycić 14-letnią dziewczynkę o imieniu Ellie ze strefy kwarantanny. Para przemierza Stany Zjednoczone, polegając na sobie nawzajem. Podróż okazuje się brutalną, trudną i pełną wyzwań wyprawą.

