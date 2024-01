"The Last of Us 2". Kiedy premiera? Kto zagra w serialu?

Za niecały miesiąc ruszają zdjęcia na planie "The Last of Us 2". Kolejny sezon głośnego serialu HBO Max będzie oparty na drugiej części gry komputerowej, którą jest inspirowany. Kogo zobaczymy na ekranie obok Pedro Pascala i Belli Ramsey?

"The Last of Us" to adaptacja bestsellerowej gry komputerowej z 2013 roku. Serial został napisany i wyprodukowany przez Craiga Mazina i Neila Druckmana (który był również jednym z autorów gry). Pierwszy sezon miał premierę w styczniu ubiegłego roku i został okrzyknięty "najlepszą adaptacją gry wideo, jaka kiedykolwiek powstała". Dostał aż 24 nominacje do prestiżowych nagród Emmy. Nad kolejnym sezonem, opartym na drugiej części gry, pracuje ten sam duet scenarzystów. Zdjęcia mają ruszyć 12 lutego w Kanadzie. Jak powiedział Casey Bloys, szef HBO i HBO Max, "The Last of Us 2" zobaczymy w 2025 roku. CZYTAJ TEŻ: Serial "The Last of Us" święci triumfy. "Miał bardzo wysoko zawieszoną poprzeczkę"

Rozwiń

"The Last of Us 2" kto zagra w serialu

Znane są już pierwsze nazwiska z obsady. Na ekranie po raz kolejny zobaczymy Joela i Ellie, czyli Pedro Pascala i Bellę Ramsey. Aktorka, którą na planie czeka wiele fizycznych wyzwań, wrzuciła ostatnio na swoje media społecznościowe filmik z treningu z personalnym trenerem. Jedną z kluczowych ról w nowym sezonie zagra Kaitlyn Dever ("Niewiarygodne"). Aktorka wcieli się w postać Abby, wykwalifikowanej żołnierki, której czarno-białe widzenie świata zostanie poddane próbie. - Nic nie liczy się bardziej niż talent. Jesteśmy zachwyceni, że taka uznana artystka dołączy do Pedra, Belli i do reszty naszej rodziny - skomentowali ten wybór Mazin i Druckman.

Rozwiń

Do obsady dołączają też Young Mazino ("Awantura") oraz Isabela Merced ("Transformers 5: Ostatni Rycerz"). Young Mazino wystąpi w "The Last of Us 2" jako Jesse, który jako filar społeczności stawia swoje potrzeby na ostatnim miejscu. Czasem ogromnym kosztem. "Young to aktor, na którego patrzysz i od razu wiesz, że jest idealny do wybranej roli. Jesteśmy szczęściarzami, że dołączył do nas i nie możemy się doczekać, kiedy widzowie zobaczą, jak Young błyszczy w naszym serialu" - zapowiadają producenci.

Rozwiń

Isabelę Merced zobaczymy w roli Diny, żyjącej według własnych przekonań wolnej duszy, której oddanie i lojalność wobec Ellie zostaną poddane próbie. "Dina jest jednocześnie ciepłą, genialną, dziką, zabawną i niebezpieczną postacią. Widzowie pokochają ją od razu. Trudno jest znaleźć odtwórczynię tak złożonej roli, chyba że od razu trafisz na Isabelę Merced. Jesteśmy bardzo dumni, że dołączyła do naszej rodziny" - twierdzą Mazin i Druckmann.

Rozwiń

"The Last of Us" - o czym jest serial

Historia przedstawiona w "The Last of Us" rozgrywa się dwadzieścia lat po tym, jak współczesna cywilizacja została zniszczona przez pandemię. Joel, któremu udało się przeżyć, zostaje zatrudniony do przemytu z opresyjnej strefy kwarantanny 14-letniej dziewczynki Ellie. Para przemierza razem Stany Zjednoczone, polegając na sobie nawzajem. Podróż okazuje się brutalną, trudną, pełną wyzwań wyprawą.

Serial "The Last of Us" to produkcja HBO Max należącego do Warner Bros. Discovery, właściciela TVN24.

Autor:joan//mro

Źródło: HBO Max