Wywiad z Maćkiem Szczerbowskim. "Historia ta by się posypała, gdybyśmy w pełni nie wierzyli..." Źródło: TVN24

W nocy z niedzieli na poniedziałek w Dolby Theatre w Los Angeles odbędzie się gala wręczenia 98. nagród Amerykańskiej Akademii Sztuki i Wiedzy Filmowej. W kategorii najlepszy krótkometrażowy film animowany nominowano "The Girl Who Cried Pearls" Chrisa Lavisa oraz Maćka Szczerbowskiego - twórcy z Poznania, który od dziecka mieszka w Kanadzie.

"The Girl Who Cried Pearls" z szansą na Oscara. "Ma unikatową siłę"

Szczerbowski w rozmowie z korespondentem "Faktów" TVN Marcinem Wroną przyznał, że nie jest wielkim fanem filmów animowanych. Podkreślił jednak, że zdecydowali się tę formę, ponieważ animacja poklatkowa na kukiełkach "ma bardzo unikatową siłę". - Ma siłę przekazania ludziom, przekonania ich, że fantastyczne, fantazyjne i niemożliwe rzeczy są czymś, w co możecie uwierzyć i czymś, co staje się prawdziwe - opisywał.

Zwrócił przy tym uwagę, że duża część pracy polegała na zbudowaniu i pokazaniu kukiełek tak, aby wyglądało to na wiarygodne, jakby faktycznie istniało. - To chyba by nie zadziałało w animacji rysowanej, czy też w jakiejś (...) abstrakcyjnej animacji z gliny - ocenił.

Maciek Szczerbowski: nie chcieliśmy pokazywać filmu o lalkach

Szczerbowski był też pytany, czy twórcy zwracali przy tworzeniu animacji więcej uwagi na realizację opowieści, narrację czy kwestie techniczne. - Tak samo przyłożyliśmy się do każdej warstwy tej produkcji - odparł.

Zdradził, że tworzenie każdego filmu zaczynają od zaproszenia do studia przyjaciół z teatralnej społeczności, zbudowania prymitywnych dekoracji i prób z aktorami. - Filmujemy to, zachęcamy ich, żeby nadmiernie gestykulowali, żeby nie byli subtelni - wyjaśniał Szczerbowski.

- Nie chcieliśmy pokazywać filmu o lalkach. Chcieliśmy pokazać prawdziwy film o opowieści ludzi - dodał.

O czym jest "The Girl Who Cried Pearls"?

"The Girl Who Cried Pearls" opowiada historię biednego chłopca zakochanego w dziewczynce, której smutek zmienia się w perły. Sprzedaje je pracownikowi lombardu, który zawsze pragnie więcej.

Animacja Lavisa i Szczerbowskiego powalczy o statuetkę z "Butterfly" Florence Miailhe i Rona Dyensa, "Forevergreen" Nathana Engelhardta i Jeremy'ego Spearsa, "Retierment plan" Johna Kelly'ego i Andrew Freedmana oraz "The three sisters" Konstantina Bronzita.

