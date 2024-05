Dlaczego Edynburg proponuje osobom bezdomnym wyjazd z miasta

BBC zauważa, że według prawa osoby uznane za bezdomne w Szkocji muszą mieć przyznane tymczasowe zakwaterowanie w nagłych wypadkach. W praktyce oznacza to, że gdy nie mają się gdzie podziać, miasto w nagłej potrzebie ma obowiązek zapewnić im krótkoterminowo tymczasowe zakwaterowanie - na maksymalnie 7 dni. A ponieważ obecnie hotele są przepełnione, muszą szukać noclegów gdzie indziej. Shelter Scotland przekazało, że z powodu ogromnego niedoboru miejsc noclegowych spowodowanego koncertem Swift, osoby bezdomne z Edynburga przetransportowano do innych części Szkocji. Organizacja uznała, że to "rażąca niesprawiedliwość", by "bezpośrednio konkurowały" one z turystami. - Nasze służby alarmują, że ludzie potrzebujący miejsca na najbliższą noc są informowani, że ich jedyną opcją jest wyjazd z miasta - podkreśliła dyrektorka instytucji Alison Watson.