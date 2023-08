Maciej Stuhr poprowadzi program z osobami w spektrum autyzmu. Hit francuskiej telewizji jesienią w TVN

Jesienią na antenie TVN zadebiutuje program "The A-Talks". Jego uczestnicy, osoby w spektrum autyzmu, będą rozmawiać na różne tematy z popularnymi gośćmi. - I jest to naprawdę szczera i bezkompromisowa rozmowa - mówi w wywiadzie dla cozatydzien.tvn.pl Lidia Kazen, szefowa kanału TVN. Program poprowadzi Maciej Stuhr. Premiera w listopadzie.

- Bardzo długo szukałam ze swoim teamem programowym w TVN formatu, który miałby takie głębokie i mocne wartości jak "Down the Road" w TTV. Odnaleźliśmy taki format. To właśnie "The A-Talks" - mówi Lidia Kazen w wywiadzie dla portalu. - Ogromnie się cieszę, że rolę moderatora przyjął Maciej Stuhr, który jest fantastycznym człowiekiem, bardzo empatycznym. Liczę na ten format i na to, że polscy widzowie go pokochają - dodaje.

"The A-Talks" - hit we Francji

We Francji "The A-Talks" to hit telewizji France 2. Program, znany jako "Les Rencontres du Papotin", wymyślili Olivier Nakachi i Eric Toledano, duet, który wyreżyserował film "Nietykalni". Występują w nim dziennikarze z ASD (zaburzenie ze spektrum autyzmu), którzy pracują w gazecie "The Papotin". Rozmowy moderuje psychoterapueta Julien Bancilhon. Gośćmi "Les Rencontres du Papotin" są aktorzy, piosenkarze, sportowcy i politycy. Wyemitowany w styczniu odcinek z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem obejrzało 4,6 miliona widzów. Dziennikarze zadawali mu pytania polityczne ("Czy jesteś zwolennikiem prawicy?"), ale też bardzo bezpośrednie ("Czy masz dużo pieniędzy? Czy jesteś bogaty?"). Dzielili się też między sobą szczerymi refleksjami ("On jest prezydentem. Musi dawać przykład i nie poślubiać swojej nauczycielki").

"W obliczu tych wyjątkowych rozmówców goście w naturalny sposób zrzucają maski, a każde spotkanie staje się magiczną chwilą, poza czasem, pełną pasji, śmiechu, poezji i bezczelności" - przekonuje producent programu, firma Can’t Stop Media. Współzałożyciele firmy są przekonani, że format ma duży potencjał. - Ten program to treść w najlepszym wydaniu. Miły, zaskakujący, zabawny, emocjonalny i włączający. Nie możemy się doczekać, aż zwiększy pozytywne nastawienie do ASD - powiedział przy okazji sprzedaży licencji Matthieu Porte. Arnaud Renard dodał: "To dobry program. o niezwykłych ludziach, którzy pokazują, jak piękna jest ich odmienność i jak ich punkt widzenia coś wnosi do dyskusji".

Autor:joan//mro

Źródło: cozatydzien.tvn.pl