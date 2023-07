"Teściowie 2" - czy ślub na plaży się odbędzie? Maja Ostaszewska: od początku jest dość zabawnie

Komedia "Teściowie" była jednym z największych hitów 2021 roku. Odwołany ślub dzieci to punkt wyjścia do opowieści o dwóch tytułowych parach, które różni dosłownie wszystko - pochodzenie, status, zawartość portfela, gust. Czy druga część utrzyma poziom? "Będzie śmiesznie, ale też gorzko, a może nawet wzruszająco. Z przymrużeniem oka, ale prawdziwie" - zapowiada Maja Ostaszewska, filmowa Małgorzata.

Weronika i Łukasz – niedoszła para młoda z pierwszej części "Teściów" (film do obejrzenia w Playerze) - daje sobie drugą szansę. Zaprasza rodzinę na ślub i wesele nad morzem. Przyjeżdża Wanda (Izabela Kuna) i Tadeusz (Adam Woronowicz) wraz z psem Mirelką, a także Małgorzata (Maja Ostaszewska) - bez męża Andrzeja (którego grał Marcin Dorociński), za to z kilkanaście lat młodszym partnerem Janem (Eryk Kulm Jr) oraz matką (Ewa Dałkowska).

"Teściowie 2" - ślub na plaży

- Już w pierwszej części było widać, że związek Małgorzaty i Andrzeja wisi na włosku. Oni się rozstali, a dokładniej to Andrzej odszedł. No, ale Małgorzata, którą widzowie poznali jako ambitną [kobietę], która musi udowodnić światu, że nie przegrywa i nie jest tą, którą ktoś zostawia, przygotowuje niezłą intrygę. Przyjeżdża z młodzieńcem… - mówiła Maja Ostaszewska reporterce tvn.pl podczas zdjęć nad morzem. Ten "młodzieniec" to Janek, student medycyny, który umie korzystać z życia. - Przyjechał sobie na ślub do hotelu. Dobrze się bawi i wyrwał najpiękniejszą panią profesor - dodawał grający go Eryk Kulm Jr.