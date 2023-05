Napisał słynną książkę księcia Harry'ego. Twierdzi, że po premierze "był śledzony"

J. R. Moehringer, ghostwriter stojący za książką "Ten drugi" ("Spare"), głośną autobiografią księcia Harry'ego, napisał artykuł do magazynu "The New Yorker". Opisał w nim, jak wyglądały prace nad książką, jak zagraniczna prasa błędnie tłumaczyła jej fragmenty, a także jak wraz z rodziną był śledzony przez reporterów i paparazzich po jej premierze.

Moehringer jest amerykańskim dziennikarzem, pisarzem i tzw. ghostwriterem, piszącym na zamówienie książki wydawane pod nazwiskiem zleceniodawcy. Jak podkreśla w opublikowanym 8 maja na łamach "The New Yorker" artykule "Zapiski ghostwritera księcia Harry'ego", podejmując się podobnych zleceń, zawsze nalega na zamieszczenie w umowie klauzuli dającej mu prawo do zachowania anonimowości. W przypadku książki księcia Harry'ego "Ten drugi" jego nazwisko wyciekło jednak do prasy. To zaś miało stać się powodem późniejszego zainteresowania ze strony mediów, które - jego zdaniem - nabrało form prześladowania.

Pisarz wspomina, że po premierze głośnej książki zarówno on sam, jak i jego rodzina byli przedmiotem zainteresowania paparazzich i reporterów. "Byliśmy śledzeni. Podążano za nami, gdy własnym samochodem odwoziliśmy syna do szkoły" - pisze. Jak dodaje, gdy tylko wraz z bliskimi wysiadł z auta, "paparazzo stanął na środku drogi, celując w nich swoim ogromnym obiektywem". "Potem, niecałą godzinę później, gdy siedziałem przy biurku, próbując się uspokoić, podniosłem wzrok i zobaczyłem twarz kobiety w moim oknie. Czując się niczym we śnie, podszedłem do okna i zapytałem: 'kim jesteś?', 'jestem z Mail on Sunday (brytyjski tabloid - red.)' wyszeptała w odpowiedzi" - relacjonuje Moehringer.

J. R. Moehringer o "prześladowaniu" przez media po premierze książki "Ten drugi"

W opublikowanym w poniedziałek artykule Moehringer przyznaje, że po doświadczeniu 'prześladowania' ze strony mediów zadzwonił do "jedynego przyjaciela, który mógł go zrozumieć", czyli księcia Harry'ego. "Ciężko pracowałem, by zrozumieć męki Harry'ego Windsora, a wtedy zobaczyłem, że nic nie rozumiem" - pisze. Jak wyznał, dopiero gdy jego samego dotknęło wzmożone zainteresowanie ze strony mediów, mógł utożsamić się z przeżyciami księcia, które wcześniej opisał.

J. R. Moehringer, ghostwriter księcia Harry'ego, mówi o prześladowaniach po premierze "Spare" James Manning/PA Wire/PAP/EPA

W tekście wspomina również o irytacji, jaką odczuwał, gdy na tydzień przed datą oficjalnej premiery pierwsze egzemplarze "przez przypadek" trafiły na półki hiszpańskich księgarń. Szybko zostały przetłumaczone i zacytowane przez media. Zdaniem Moehringera tłumaczenia te były jednak niedokładne i niedbałe, a niekiedy nawet celowo zakłamane. "Fakty wyrwano z kontekstu, złożone emocje zredukowano do karykaturalnych idiotyzmów, niewinne fragmenty przeobrażono w oburzające" - pisze. W jego ocenie to właśnie z tego powodu zaczęto uważać, że biografia pełna jest błędów. Sam podkreśla, że została ona "rygorystycznie sprawdzona pod względem faktów".

Ghostwriter księcia Harry'ego o pracach nad książką

Jak podał na łamach "The New Yorker" ghostwriter książki "Ten drugi", prace nad książką zaczął już w 2020 roku. Od tego czasu "mały kroczkami gromadził z Harrym setki tysięcy słów". Z uwagi na obowiązujące wówczas obostrzenia związane z pandemią COVID-19 początkowo spotkanie Moehringera i księcia Harry'ego nie było możliwe. Porozumiewali się więc za pomocą platformy Zoom oraz wiadomości i rozmów telefonicznych. "Mogliśmy rozkoszować się prywatnością w naszej zoom'owej bańce" - wspomina pisarz. Jak relacjonuje, gdy restrykcje dotyczące podróży zostały poluzowane, trzykrotnie odwiedził księcia w jego domu w kalifornijskim Montecito.

Powstała w ramach ich współpracy książka "Ten drugi" już w ciągu pierwszych siedmiu dni od premiery stała się w Wielkiej Brytanii najlepiej sprzedającą się książką non-fiction od czasu wprowadzenia rejestrów sprzedaży w 1998 roku - podaje BBC. Na półki księgarni pozycja oficjalnie trafiła 10 stycznia tego roku.

Kim jest J. R. Moehringer ?

John Joseph Moehringer jest amerykańskim dziennikarzem i pisarzem. Karierę zaczynał w redakcji "New York Times" na stanowisku asystenta. Od 1994 roku pracował w "Los Angeles Times". W 2000 roku otrzymał Nagrodę Pulitzera za "Crossing Over", artykuł o Boykin, osadzie w stanie Alabama, zamieszkanej przez wielu potomków niewolników. W przeszłości podejmował się już pracy ghostwritera przy autobiografiach tenisisty Andre Agassiego i współzałożyciela firmy Nike Phila Knighta.

J. R. Moehringer Getty Images

