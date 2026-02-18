Logo strona główna
Kultura i styl

"Piekło kobiet", "Młode gliny" i "Skok na głęboką wodę". Trzy premiery na wiosnę

"Piekło kobiet"
"Młode gliny" - zapowiedź serialu
Źródło: TVN Warner Bros. Discovery
Nadejście wiosny to nie tylko więcej słońca, ale i nowe hity telewizyjne. Fani kryminalnych zagadek już od kilku dni mogą śledzić zmagania "Młodych glin", a nadchodzący sezon przyniesie jeszcze dwie premiery: program "Skok na głęboką wodę" oraz serial "Piekło kobiet". Gdzie i kiedy będzie można je oglądać?

Grupa TVN Warner Bros. Discovery (właściciel między innymi tvn24.pl) we wtorkowy wieczór przedstawiła szczegóły wiosennej oferty programowej TVN, TTV, TVN7, TVN Style, TVN24, TVN Turbo oraz serwisów Player i HBO Max. Widzowie już od drugiej połowy lutego będą mogli oglądać premierowe odcinki i sezony cenionych tytułów, ale też nowości.

"Skok na głęboką wodę" od marca w TVN i Player

Na hit wiosennej ramówki TVN zapowiada się program "Skok na głęboką wodę". To format randkowy, a zarazem eksperyment społeczny, który stawia pytanie: czy dwoje ludzi dopasowanych przez ekspertów może zbudować prawdziwą więź? Widzowie będą mogli obserwować, jak pięć par - partnerzy poznają się podczas intymnej ceremonii - poradzi sobie w izolacji, w konfrontacji z siłami natury, na bezludnej wyspie, na którą zostaną wysłani. Podejmą próbę stworzenia związku bez dostępu do technologii, nie będąc pod presją codzienności, ale mogąc w każdej chwili się ewakuować. Komu się uda? Kto zdecyduje się odpalić flarę ratunkową, by zasygnalizować koniec relacji i opuścić program? Zmagania bohaterów będzie można śledzić już od początku marca na antenie TVN i w Playerze.

"Skok na głęboką wodę" to polska wersja formatu stworzonego przez kopenhaską firmę Showman Productions pod tytułem "Stranded on Honeymoon Island".

"Skok na głęboką wodę" - zapowiedź programu
Źródło: TVN Warner Bros. Discovery

Premiera "Skoku na głęboką wodę" 3 marca o 21.30 w TVN.  

"Młode gliny" od lutego w TVN i Player

9 lutego na antenie TVN zadebiutował nowy serial kryminalny "Młode gliny". To historia, która skupia się na pracy funkcjonariuszy policji, którzy dopiero zaczynają służbę. Są pełni pasji i chęci, mają wiedzę teoretyczną, ale brakuje im doświadczenia. Walczą z przestępczością, ale też zmagają się z biurokracją i wymagającymi przełożonymi. Każdy odcinek to nie tylko nowa sprawa kryminalna. To również chęć niesienia pomocy, własne ambicje, etyczne dylematy i konieczność podejmowania często trudnych moralnie decyzji.

Serial trzyma w napięciu. Ale ma też elementy komedii. Na przykład gdy trzeba ustalić , kto zarysował na parkingu samochód pani komendant.

W obsadzie serialu wiele znanych nazwisk: Anna Dereszowska, Zofia Zborowska-Wrona, Aleksandra Domańska, Robert Koszucki, Dominika Kryszczyńska, Marcel Opaliński, Mayu Gralińska-Sakai, Henryk Simon, Katarzyna Gałązka, Wiktoria Gąsiewska, Bartosz Obuchowicz, Michał Węgrzyński, Jerzy Bończak czy Lesław Żurek.

Premierowe odcinki "Młodych glin" można oglądać na antenie TVN od poniedziałku do czwartku o 21:35. W Playerze pojawiają się z tygodniowym wyprzedzeniem.

"Piekło kobiet" od marca w HBO Max

Trzecią wiosenną, polską nowością jest "Piekło kobiet". Serial HBO Original przeniesie widzów do lat 30. ubiegłego wieku. W samym środku tego burzliwego czasu znajduje się Helena Wróblewska - w tej roli Agata Turkot - redaktorka magazynu "Fortuna Amandi". Jej życie zmienia się nieodwracalnie, gdy dowiaduje się o śmierci młodej tancerki rewiowej, która zmarła po nielegalnym zabiegu usunięcia ciąży. W redakcji pozostaje po niej tylko zagadkowy list.

Klatka kluczowa-236383
"Piekło kobiet". Premiera w marcu w HBO Max
Źródło: HBO Max

Z każdą kolejną pogłoską o dramatycznych losach innych kobiet, Helena zaczyna odkrywać, że gazeta, którą prowadzi z mężem, może być powiązana z tymi wydarzeniami. W pewnym momencie na jej drodze staje brat zmarłej tancerki, który walczy o sprawiedliwość dla swojej siostry. Razem z Heleną wchodzą w świat, gdzie zakazane pragnienia splatają się z przemocą, a każda decyzja może kosztować życie. 

Mateusz Damięcki w serialu "Piekło kobiet"
Mateusz Damięcki w serialu "Piekło kobiet"

W serialu występują m.in. Mateusz Damięcki, Hubert Miłkowski, Borys Szyc, Katarzyna Herman, Maria Kowalska, Piotr Polak, Bogumiła Bajor, Jacek Koman, Jacek Poniedziałek, Piotr Trojan, Jacek Beler, Tomasz Sapryk, Ireneusz Czop, Karolina Kowalska, Andrzej Kłak, Maciej Kosiacki, Michał Wójtowicz i Paulina Krzyżańska. Serial będzie miał sześć odcinków, premiera kolejnego co tydzień. Powstał dla platformy HBO Max we współpracy z Extreme Emotions na zlecenie TVN Warner Bros. Discovery.

Premiera serialu "Piekło kobiet" w serwisie HBO Max już 6 marca.

Warner Bros. Discovery to właściciel HBO Max, stacji TVN24, TVN oraz portalu tvn24.pl.

"Jesteśmy po to, by wojna fake newsów z prawdą mogła być wygrana"
Polska

Opracowała Ewa Żebrowska / az

Źródło: tvn24.pl

