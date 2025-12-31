Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Kultura i styl

Odmienili teledyski, wprowadzili format reality. Dziś koniec muzycznego oblicza MTV

MTV
Doja Cat podczas gali MTV Video Music Awards (sierpień 2025 r.)
Źródło: Reuters Archive
W środę, po 44 latach działalności, z anten na całym świecie znikną muzyczne kanały MTV. Stacja była odpowiedzialna za rewolucję na rynku, zmieniając wizerunek artystów oraz teledysków. Odmieniła też oblicze telewizji, jako jedna z pierwszych wprowadzając programy typu reality show.
Kluczowe fakty:
  • MTV wystartowało 1 sierpnia 1981 roku emisją "Video Killed The Radio Star" The Buggles.
  • Stacja jest odpowiedzialna nie tylko za rewolucję na rynku muzycznym, ale również telewizyjnym - wprowadziła format reality show, jednym z popularniejszych w tym gatunku była "Rodzina Osbourne'ów".
  • 31 grudnia MTV zamyka swoje kanały muzyczne, pozostanie tylko główny, na którym będzie można oglądać właśnie programy reality show.

Kanały MTV Music, MTV 80s, MTV 90s, Club MTV, MTV 00s i MTV Live znikną z anteny w Wielkiej Brytanii i Irlandii, a następnie we Francji, w Niemczech, w Austrii, w Polsce, na Węgrzech, w Australii i Brazylii. Znikną stacje nadające muzyczne teledyski i koncerty - a pozostanie kanał, na którym będzie można oglądać reality show.

OGLĄDAJ: Umarł król. Czy będziemy tęsknić za MTV?
pc

Umarł król. Czy będziemy tęsknić za MTV?

Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Rewolucja w obszarze teledysków

Stacji telewizyjnej pokazującej muzyczne teledyski, i to przez całą dobę, na początku nikt nie dawał szans. Filmowych ilustracji muzyki kręcono wówczas niewiele, nie było takiej potrzeby, mediami muzycznymi była prasa i radio. Na nich koncentrowała się uwaga działów promocji wytwórni płytowych. Stacja MTV odmieniła jednak przemysł muzyczny, zmieniając jego zasady i ustanawiając nowe, w których równie ważny jak talent stawał się wizerunek artysty.

MTV wystartowało 1 sierpnia 1981 roku emisją "Video Killed The Radio Star" The Buggles, przepowiedni przyszłości, w której rządzić miały teledyski, a przewodnikami po świecie muzyki stali się prezenterzy telewizyjni. Krytycy zarzucali im powierzchowność, braki w wiedzy, które miały być nadrabiane wyglądem lub krzykliwym strojem. Pierwsze grono vidżejów (od "Video Jockey", które pochodziło od radiowego "Disc Jockey") stworzyli młodzi pasjonaci, którzy dzielili się z widzami swoją pasją, sięgając po niekonwencjonalne sposoby opowiadania o muzyce i rozmów z artystami. Nie mieli wzorów do naśladowania. Z czasem sami stali się sławni niczym gwiazdy, o których opowiadali.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Najlepsza muzyka tego roku. Co nas zachwyciło?

Najlepsza muzyka tego roku. Co nas zachwyciło?

Zespół autorów
Martyna Nowosielska-KrassowskaEstera Prugar-WójcickaTomasz-Marcin WronaMonika Majdak
Taco Hemingway wydał płytę. I znowu zaskoczył

Taco Hemingway wydał płytę. I znowu zaskoczył

Maciej Wacławik

Gdy stacja zaczynała działanie, miała licencję na pokazywanie niespełna 200 teledysków stworzonych za niewielkie pieniądze metodami partyzanckimi. Ale z biegiem lat klipy zyskały status pełnoprawnej odmiany sztuki filmowej, a kręcili je tacy twórcy jak Spike Lee, David Fincher, Sofia Coppola, Martin Scorsese, David Lynch czy Spike Jonze. Ich budżety opiewały na wiele milionów dolarów.

Do kamieni milowych w sztuce teledysku, historii stacji, a także historii samej muzyki rozrywkowej, należą m.in. premiery klipów "Thriller" Michaela Jacksona (trwającego niemal 15 minut), "Rio" Duran Duran, "Sledgehammer" Petera Gabriela, "Freedom! '90" George'a Michaela, "Like a Prayer" Madonny czy "Smells Like Teen Spirit" Nirvany. Zwiastowały zmiany w modzie i muzycznych gustach, a z artystów, których muzyce towarzyszyły, potrafiły uczynić światowe gwiazdy. Częstotliwość pojawiania się w MTV miała decydujące znaczenie dla karier wielu muzyków.

Kultowe programy

W pierwszych latach stacji zarzucano niedostrzeganie i niepromowanie tak ważnych nurtów, jak rap, jazz czy funk, posądzano ją wręcz o rasizm. W 1983 roku w głośnym wywiadzie udzielonym MTV o to właśnie oskarżył jej szefów David Bowie. Włodarze MTV wzięli sobie krytykę do serca - pojawiły się takie programy jak "120 Minutes" czy "Yo! MTV Raps", dzięki czemu stacja stała się bardziej różnorodna, otwarta już nie tylko na muzykę popową i mainstreamowy rock.

To MTV zapoczątkowała także serię koncertów "bez prądu", akustycznych występów pod szyldem "MTV Unplugged". W tym formacie zaprezentowali się tacy wykonawcy, jak m.in. Eric Clapton, Nirvana, Lenny Kravitz, Pearl Jam, Alice in Chains, Sting, R.E.M., Bob Dylan, Paul McCartney, Neil Young, Rod Stewart, Björk, Lauryn Hill czy Jay-Z. Dużym zainteresowaniem cieszyły się także coroczne gale MTV Video Music Awards, podczas których nagradzano najlepsze teledyski roku. Po raz pierwszy odbyła się w 1984 roku.

OGLĄDAJ: Tym panom już dziękujemy? Wielkie powroty, które nie powinny się wydarzyć
pc

Tym panom już dziękujemy? Wielkie powroty, które nie powinny się wydarzyć

Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Stacja relacjonowała na żywo takie wydarzenia jak objazdowy festiwal muzyki alternatywnej Lollapalooza. Rock alternatywny - także za sprawą MTV - niespodziewanie stał się muzyką popularną. Podczas pierwszej edycji festiwalu w 1991 roku wystąpili m.in. Jane's Addiction, Living Colour, Nine Inch Nails, Butthole Surfers i Body Count. Do zawieszenia imprezy w 1997 roku zagrali na niej także Pearl Jam, The Smashing Pumpkins, Soundgarden, Rage Against the Machine, Tool, Beastie Boys, Nick Cave and the Bad Seeds, Pavement, Sonic Youth, The Roots, Devo, Wu Tang Clan czy The Prodigy.

Zwrot w kierunku reality show

Wpływ MTV wykraczał poza muzykę i popowe gwiazdorstwo. Początek lat 90. to kampanie społeczne "Rock the Vote" i "Choose or Lose", za sprawą których stacja starała się nakłonić młodych Amerykanów do uczestnictwa w wyborach i życiu politycznym kraju, świadomości obywatelskiej.

Pierwsze lata ostatniej dekady XX wieku w MTV przyniosły także nowy pomysł - "reality show". Uczestnicy "The Real World" byli "zwykłymi ludźmi", których wspólne życie pod jednym dachem podglądać mogli telewidzowie. MTV coraz bardziej odchodziła od teledysków, koncertów, wywiadów z artystami, starając się zdobyć nowych widzów dzięki programom, które z muzyką nie miały nic wspólnego ("Ekipa z New Jersey", "Moje supersłodkie urodziny") lub skupionych na życiu prywatnym gwiazd i ich bogactwie ("MTV Cribs", "Rodzina Osbourne'ów"). Muzyka przeniosła się na poboczne kanały MTV, gdzie wciąż można było oglądać teledyski.

W 2000 roku nadawanie rozpoczęła MTV Polska. Pięć lat później w Stanach Zjednoczonych założony został serwis YouTube. Odtąd nie trzeba było już czekać przed ekranem telewizora, by zobaczyć teledysk ulubionego artysty.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: mart//am

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL

Udostępnij:
TAGI:
MuzykaMediaTelewizja
Czytaj także:
Marta Markiewicz
"Nie wypiję za 2026 rok, ale nudno nie będzie"
Agata Daniluk
31 1600 kprm-0046
Trwa sztab kryzysowy z udziałem premiera
RELACJA
Karambol na autostradzie A4 na Dolnym Śląsku
Karambol na autostradzie A4. Powstał potężny korek
Wrocław
Zabawa petardami i brak wyobraźni nastolatków doprowadziły do tragedii
Zabawa, która kończy się tragedią. "Tacy pacjenci zdarzają się co roku"
Zdrowie
imageTitle
Nika Prevc jak brat Domen. Zabawiła się z konkurencją
EUROSPORT
Do zdarzenia doszło na drodze wojewódzkiej nr 152, okolicach miejscowości Resko
Pieszy nagle wbiegł przed maskę samochodu. "Wykrzykiwał, że był na pasach"
Szczecin
Haker cyberatak cyberwojna Hacker
Atak hakerski na polską firmę. Nowe informacje
BIZNES
Pijany kierowca został zatrzymany (zdjęcie ilustracyjne)
Pijany kierował autem. Usłyszał zarzut, musi opuścić Polskę
WARSZAWA
Lotnisko Katowice
"Czy na pokładzie jest lekarz?" Samolot odleci z ośmiogodzinnym opóźnieniem
Katowice
shutterstock_2276883891
Uszkodzony kabel na Bałtyku. Zatrzymali statek płynący z Rosji
Świat
Pekin, Chiny
Chiny nakładają dodatkowe cła
BIZNES
shutterstock_2286690021
Bzdury wiecznie żywe. Medycyna kontra szarlatani - podsumowujemy sezon 2025
Agata Daniluk
Służby w miejscu zatoru na S7
Atak zimy na Warmii i Mazurach. Niektóre drogi wciąż nieprzejezdne
Olsztyn
imageTitle
Kontrola bardziej szczegółowa niż na lotnisku. Tu liczy się każdy milimetr
EUROSPORT
Podsumowanie roku
Świat w napięciu, ludzie w ruchu. 2025 rok na zdjęciach
Anna Kwaśny
Zabierzow
Czterolatek utonął na placu zabaw. Siedem osób oskarżonych
Kraków
Sylwester w Sydney
Przywitali już Nowy Rok
Świat
Rosyjskie władze okupacyjne otworzyły Teatr Dramatyczny w okupowanym ukraińskim Mariupolu
Tańce i koncerty w miejscu, które Rosja "zmieniła w zbiorowy grób"
Świat
Przejście graniczne Jakuszyce-Harrachov
Przejście graniczne z Czechami zamknięte dla ciężarówek
Wrocław
Warren Buffett
Legenda przechodzi na emeryturę. Koniec 60-letniej epoki
BIZNES
imageTitle
Polacy walczą o miejsca w noworocznym konkursie w Ga-Pa
RELACJA
Bavaro Punta Cana Dominikana
Chcieli spędzić emeryturę na podróżach. Para turystów znaleziona martwa
Świat
OKOLICE OLSZTYNA INTENSYWNE OPADY ŚNIEGU
Czerwone ostrzeżenia IMGW przedłużone. To nie koniec zagrożeń
METEO
Komornik przywłaszczył duże pieniądze
Przekroczenie uprawnień, przywłaszczenie i oszustwo. Były komornik stanie przed sądem
Trójmiasto
Zablokowana trasa S7
"Na trasie nastąpił prawdziwy armagedon". Pomogli ludzie
METEO
pap_20250519_197
Były minister z aktem oskarżenia. "Rozliczenia nie zwalniają"
BIZNES
Śmierć 54-letniej kobiety pod Węgrowem. Jedna osoba zatrzymana (zdjęcie ilustracyjne)
Nieznajomy zasnął w pokoju dziecięcym. Przyjechała policja
Kraków
23 min
kropielnica w domu Pniewskiego
Szyfr na ścianie i kropielnica do chłodzenia wódki. Co słynny polski architekt jeszcze ukrył w swoim domu?
Wnętrza władzy
Potrącenie na przejściu dla pieszych w Lubinie
Kobieta potrącona na pasach przez 76-latka. "Ciężkie obrażenia ciała"
Wrocław
Policjanci zatrzymali kierowcę, który nie posiadał przy sobie dokumentów, a w jego aucie było czuć zapach marihuany
Chciał ukryć zapach narkotyków, powiesił folię
WARSZAWA

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica