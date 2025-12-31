Odmienili teledyski, wprowadzili format reality. Dziś koniec muzycznego oblicza MTV

Doja Cat podczas gali MTV Video Music Awards (sierpień 2025 r.) Źródło: Reuters Archive

Stacja jest odpowiedzialna nie tylko za rewolucję na rynku muzycznym, ale również telewizyjnym - wprowadziła format reality show, jednym z popularniejszych w tym gatunku była "Rodzina Osbourne'ów".

31 grudnia MTV zamyka swoje kanały muzyczne, pozostanie tylko główny, na którym będzie można oglądać właśnie programy reality show.

Kanały MTV Music, MTV 80s, MTV 90s, Club MTV, MTV 00s i MTV Live znikną z anteny w Wielkiej Brytanii i Irlandii, a następnie we Francji, w Niemczech, w Austrii, w Polsce, na Węgrzech, w Australii i Brazylii. Znikną stacje nadające muzyczne teledyski i koncerty - a pozostanie kanał, na którym będzie można oglądać reality show.

Rewolucja w obszarze teledysków

Stacji telewizyjnej pokazującej muzyczne teledyski, i to przez całą dobę, na początku nikt nie dawał szans. Filmowych ilustracji muzyki kręcono wówczas niewiele, nie było takiej potrzeby, mediami muzycznymi była prasa i radio. Na nich koncentrowała się uwaga działów promocji wytwórni płytowych. Stacja MTV odmieniła jednak przemysł muzyczny, zmieniając jego zasady i ustanawiając nowe, w których równie ważny jak talent stawał się wizerunek artysty.

MTV wystartowało 1 sierpnia 1981 roku emisją "Video Killed The Radio Star" The Buggles, przepowiedni przyszłości, w której rządzić miały teledyski, a przewodnikami po świecie muzyki stali się prezenterzy telewizyjni. Krytycy zarzucali im powierzchowność, braki w wiedzy, które miały być nadrabiane wyglądem lub krzykliwym strojem. Pierwsze grono vidżejów (od "Video Jockey", które pochodziło od radiowego "Disc Jockey") stworzyli młodzi pasjonaci, którzy dzielili się z widzami swoją pasją, sięgając po niekonwencjonalne sposoby opowiadania o muzyce i rozmów z artystami. Nie mieli wzorów do naśladowania. Z czasem sami stali się sławni niczym gwiazdy, o których opowiadali.

Gdy stacja zaczynała działanie, miała licencję na pokazywanie niespełna 200 teledysków stworzonych za niewielkie pieniądze metodami partyzanckimi. Ale z biegiem lat klipy zyskały status pełnoprawnej odmiany sztuki filmowej, a kręcili je tacy twórcy jak Spike Lee, David Fincher, Sofia Coppola, Martin Scorsese, David Lynch czy Spike Jonze. Ich budżety opiewały na wiele milionów dolarów.

Do kamieni milowych w sztuce teledysku, historii stacji, a także historii samej muzyki rozrywkowej, należą m.in. premiery klipów "Thriller" Michaela Jacksona (trwającego niemal 15 minut), "Rio" Duran Duran, "Sledgehammer" Petera Gabriela, "Freedom! '90" George'a Michaela, "Like a Prayer" Madonny czy "Smells Like Teen Spirit" Nirvany. Zwiastowały zmiany w modzie i muzycznych gustach, a z artystów, których muzyce towarzyszyły, potrafiły uczynić światowe gwiazdy. Częstotliwość pojawiania się w MTV miała decydujące znaczenie dla karier wielu muzyków.

Kultowe programy

W pierwszych latach stacji zarzucano niedostrzeganie i niepromowanie tak ważnych nurtów, jak rap, jazz czy funk, posądzano ją wręcz o rasizm. W 1983 roku w głośnym wywiadzie udzielonym MTV o to właśnie oskarżył jej szefów David Bowie. Włodarze MTV wzięli sobie krytykę do serca - pojawiły się takie programy jak "120 Minutes" czy "Yo! MTV Raps", dzięki czemu stacja stała się bardziej różnorodna, otwarta już nie tylko na muzykę popową i mainstreamowy rock.

To MTV zapoczątkowała także serię koncertów "bez prądu", akustycznych występów pod szyldem "MTV Unplugged". W tym formacie zaprezentowali się tacy wykonawcy, jak m.in. Eric Clapton, Nirvana, Lenny Kravitz, Pearl Jam, Alice in Chains, Sting, R.E.M., Bob Dylan, Paul McCartney, Neil Young, Rod Stewart, Björk, Lauryn Hill czy Jay-Z. Dużym zainteresowaniem cieszyły się także coroczne gale MTV Video Music Awards, podczas których nagradzano najlepsze teledyski roku. Po raz pierwszy odbyła się w 1984 roku.

Stacja relacjonowała na żywo takie wydarzenia jak objazdowy festiwal muzyki alternatywnej Lollapalooza. Rock alternatywny - także za sprawą MTV - niespodziewanie stał się muzyką popularną. Podczas pierwszej edycji festiwalu w 1991 roku wystąpili m.in. Jane's Addiction, Living Colour, Nine Inch Nails, Butthole Surfers i Body Count. Do zawieszenia imprezy w 1997 roku zagrali na niej także Pearl Jam, The Smashing Pumpkins, Soundgarden, Rage Against the Machine, Tool, Beastie Boys, Nick Cave and the Bad Seeds, Pavement, Sonic Youth, The Roots, Devo, Wu Tang Clan czy The Prodigy.

Zwrot w kierunku reality show

Wpływ MTV wykraczał poza muzykę i popowe gwiazdorstwo. Początek lat 90. to kampanie społeczne "Rock the Vote" i "Choose or Lose", za sprawą których stacja starała się nakłonić młodych Amerykanów do uczestnictwa w wyborach i życiu politycznym kraju, świadomości obywatelskiej.

Pierwsze lata ostatniej dekady XX wieku w MTV przyniosły także nowy pomysł - "reality show". Uczestnicy "The Real World" byli "zwykłymi ludźmi", których wspólne życie pod jednym dachem podglądać mogli telewidzowie. MTV coraz bardziej odchodziła od teledysków, koncertów, wywiadów z artystami, starając się zdobyć nowych widzów dzięki programom, które z muzyką nie miały nic wspólnego ("Ekipa z New Jersey", "Moje supersłodkie urodziny") lub skupionych na życiu prywatnym gwiazd i ich bogactwie ("MTV Cribs", "Rodzina Osbourne'ów"). Muzyka przeniosła się na poboczne kanały MTV, gdzie wciąż można było oglądać teledyski.

W 2000 roku nadawanie rozpoczęła MTV Polska. Pięć lat później w Stanach Zjednoczonych założony został serwis YouTube. Odtąd nie trzeba było już czekać przed ekranem telewizora, by zobaczyć teledysk ulubionego artysty.

