Dokument o Ozzym Osbournie zniknął z ramówki BBC. Nadawca wyjaśnia

- Dokument ukazuje ostatnie trzy lata życia Ozzy'ego Osbourne'a.
- Nadawca przesunął datę premiery na prośbę rodziny zmarłego muzyka.
- Lider zespołu Black Sabbath zmarł 22 lipca.
Dokument o życiu Ozzy'ego Osbourne'a był nagrywany przez trzy lata i obejmował okres przeprowadzki rodziny Osbourne'ów z USA do Wielkiej Brytanii w 2023 roku - przypomniał portal Sky News na początku tygodnia. Producenci "Ozzy Osbourne: Coming Home" zapowiadali, że film jest "poruszającą i inspirującą opowieścią" o ostatnim rozdziale życia legendy heavy metalu.
Film o Osbournie zniknął z ramówki
Dokument miał zostać wyemitowany na antenie BBC One w poniedziałek o godzinie 21:00, jednak w dniu premiery zniknął z ramówki i został zastąpiony przez program "Fake Or Fortune?". We wtorek BBC poinformowało, że zdecydowało o usunięciu filmu z ramówki w ostatniej chwili, aby uszanować wolę rodziny "Księcia Ciemności".
"W tym trudnym okresie składamy wyrazy współczucia rodzinie Osbourne'ów. Szanujemy prośbę rodziny, aby poczekać trochę dłużej z emisją tego wyjątkowego filmu. Nowa data (emisji - red.) zostanie wkrótce potwierdzona" - czytamy w oświadczeniu na portalu brytyjskiego publicznego nadawcy.
Zmiana planów z powodów zdrowotnych
Portal BBC przypomniał, że produkcja miała być pierwotnie 10-odcinkowym serialem. Twórcy dokumentu zmienili plany, gdy stan zdrowia Ozzy'ego Osbourne'a uległ pogorszeniu. Lider zespołu Black Sabbath cierpiał między innymi na chorobę Parkinsona. Zmarł 22 lipca w wieku 76 lat.
Autorka/Autor: wac//az
Źródło: Sky News, BBC, tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/BALAZS MOHAI