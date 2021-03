Zdobywcy "Telekamer" podkreślają, że wpływ na ich indywidualne sukcesy mają ludzie pracujący razem z nimi. - To nagroda, którą zawdzięczam bohaterom, dlatego uważam, że odebrałem ją w ich imieniu - mówi Przemek Kossakowski, prowadzący program "Down the Road". - Fantastyczny zespół "Faktów" każdego dnia, każdym wydaniem pracuje na zaufanie widzów. To jest nagroda dla całego zespołu - zaznaczył Piotr Kraśko, zwycięzca plebiscytu w kategorii Prezenter informacji.

W środę Grupa TVN Discovery zdobyła "Telekamery" aż w sześciu kategoriach. Przemek Kossakowski – znany z programów stacji TTV, między innymi autorskiej produkcji "Być jak…", "Inicjacja", "Wtajemniczenie" czy najnowszy program "Down the Road. Zespół w trasie" - podkreślił, że "Telekamera" to bardzo ważna nagroda, bo przyznawana głosami widzów.

Zdobywca statuetki w kategorii Osobowość telewizyjna stwierdził, że "nagroda została wygenerowana przez niesamowite zainteresowanie i wielką ludzką pasję, którą wzbudził projekt 'Down the Road'". - To nagroda, którą zawdzięczam bohaterom, dlatego też uważam, że odebrałem (Telekamerę) w ich imieniu. Ja to firmuję swoim nazwiskiem, ale uważam, że to jest moja nagroda i wszystkich uczestników obydwu edycji, którzy jechali ze mną - dodał Przemek Kossakowski.

"To dowód, że angażujemy emocjonalnie naszych widzów"

Maciej Stuhr, który statuetkę w kategorii Aktor otrzymał za rolę Piotra Wolnickiego w serialu serwisu Player "Szadź", zwrócił uwagę, że to jego "pierwsze spotkanie z Telekamerami" i pierwsza nominacja. Aktor przyznał, że bycie nagrodzonym przez jury, czy akademię składającą się z fachowców w danej dziedzinie ma swoją rangę i wagę, ale "plebiscyt wśród publiczności ma też innego rodzaju zalety". - Głosujący mają większy ładunek emocjonalny na tego, na kogo głosują i niekoniecznie konkretna rola wchodzi w grę, jeśli chodzi o ocenę, ale również nasz całokształt i sympatia lub antypatia - dodał.

Serial "BrzydUla 2" został zwycięzcą w kategorii Najlepszy serial. Produkcja TVN to kontynuacja opowieści o losach Uli i Marka Dobrzańskich. Serial powrócił na antenę TVN po 11 latach. Za swoją rolę w serialu "BrzydUla 2" Małgorzata Socha zwyciężyła w kategorii Aktorka.

Odtwórczyni jednej z głównych ról Julia Kamińska oceniła, że przyznanie nagrody od publiczności "to dowód, że angażujemy emocjonalnie naszych widzów". - Oprócz tego, że widzimy po reakcjach w internecie, to teraz mamy jeszcze dodatkowe poświadczenie, że robimy to dobrze i jest to bardzo budujące - podkreśliła.

"To jest nagroda dla całego zespołu"

Telekamerę w kategorii Prezenter informacji zdobył Piotr Kraśko, prowadzący "Fakty" TVN. Do zespołu "Faktów" i TVN24 dołączył w lipcu 2020 roku. Wcześniej był gospodarzem "Faktów o Świecie" w TVN24 BiS i współprowadził weekendowe wydania "Dzień Dobry TVN".

- Ogromna wdzięczność mnie przepełnia. Dziękuję państwu, że jesteście z nami, bo wtedy nasza praca ma sens - powiedział Piotr Kraśko. Podkreślił, że zwycięstwo w plebiscycie to dla niego "ogromny zaszczyt". - Fantastyczny zespół "Faktów" każdego dnia, każdym wydaniem pracuje na zaufanie widzów. To jest nagroda dla całego zespołu - zaznaczył. Zwrócił również uwagę, że "to, co prowadzący programu informacyjnego mówi, jest dużo ciekawsze, kiedy po jego słowach pojawi się fantastyczny materiał".

Piotr Kraśko laureatem plebiscytu "Telekamery" TVN24

Statuetkę na gali "Telekamer" otrzymał również Bartek Jędrzejak w kategorii Prezenter pogody. To jeden z najpopularniejszych prezenterów pogody, dziennikarz, konferansjer, wykładowca, autor książek. Związany z telewizją TVN, na co dzień mówi o prognozach pogody w porannym programie "Dzień Dobry TVN".

