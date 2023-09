Tede i Eryk Kulm jr gośćmi Kuby Wojewódzkiego

"Jak to obejrzysz, to będziesz oglądać wielokrotnie na Playerze" - zapowiada Tede, czyli Jacek Graniecki. Rapera zobaczymy w najnowszym odcinku "Kuby Wojewódzkiego". Drugim gościem będzie aktor Eryk Kulm jr. Pojawi się też Tomasz Makowiecki z gitarą. Premiera dziś o godz. 22.40 w TVN i Playerze.

W tym sezonie na kanapie Kuby Wojewódzkiego siedzieli już Caroline Derpienski i Marcin Hakiel oraz Tomasz Jakubiak i Marcin Daniec. Tydzień temu, na koniec rozmowy z satyrykiem, showman zachęcił do udziału w październikowych wyborach. - Jeśli ktoś wam mówi, że nie ma na kogo głosować, to ja osobiście zaprowadzę taką osobę do domu dziewczyny, która zmarła w szpitalu, bo lekarze nie mogli zrobić jej aborcji. (...) Zaproszę do moich przyjaciół, którzy zostali pobici, zmasakrowani, bo mieli torby z symbolem tęczy. Nie mówcie, że nie ma na kogo głosować. Idźcie na wybory - powiedział.

We wtorek wieczorem Wojewódzki zapyta Tedego m.in. o związek z Weroniką Rosati, a Eryka Kulma jr. o "palenie zioła" z mamą. CZYTAJ TEŻ: Kuba Wojewódzki skończył 60 lat

Kim jest Eryk Kulm jr

Eryk Kulm jr to 33-letni aktor, który pochodzi z artystycznej rodziny. Jego mama, Alina Gorbatowska-Kulm, była malarką, a ojciec – legendarnym perkusistą jazzowym. Po ukończeniu warszawskiej Akademii Teatralnej aktor przez kilka lat grał epizody (wystąpił m.in. w "Kamieniach na szaniec", serialach "Ojciec Mateusz" czy "Belle Epoque"). Sławę przyniosła mu dopiero główna rola w filmie "Filip". Produkcja, oparta na powieści Leopolda Tyrmanda, w 2022 roku dostała Srebrne Lwy na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni, a Kulm jr za rolę młodego polskiego Żyda, którego rodzina i ukochana zginęli w warszawskim getcie, został doceniony Nagrodą im. Zbyszka Cybulskiego.

Sukces zbiegł się w czasie z osobistą tragedią aktora. "Zdjęcia do 'Filipa' zaczęły się krótko po śmierci moich rodziców, którzy odeszli w odstępie kilku miesięcy. Ostatnie dwa lata z nimi są nie do wyjęcia z głowy. Ale bez tych przeżyć 'Filip' wyglądałby zupełnie inaczej. Dopiero teraz zamykam te rzeczy, wracam do domu i płaczę, chodzę też na terapię. Dla mojego zdrowia psychicznego to był bardzo duży koszt" - mówił Kulm jr w "Wysokich Obcasach". CZYTAJ TEŻ: Kariera Eryka Kulma jr. "To wszystko jest dla kobiet"

"Teściowie 2" – kogo gra Kulm jr

"Filip" otworzył mu drzwi do kariery. "I zaczęło się dziać. Udowodniłem, że umiem pociągnąć dużą rolę. Wcześniej słyszałem: 'fajny, zdolny, ale za bardzo charakterystyczny'. Nie wiedziałem, co to znaczy. Jaki w takim razie powinienem być? Nijaki?" - zastanawiał się aktor w "Twoim Stylu". Teraz możemy go oglądać w serialu "Lipowo. Zmowa milczenia" i kontynuacji hitu "Teściowie". W filmie, który w ostatni piątek wszedł na ekrany kin, Eryk Kulm jr zagrał Janka, partnera Małgorzaty (Maja Ostaszewska). "W imieniu Małgorzaty zapraszam na film, tylko bez popcornu. Małgosia nie lubi takiego ciamkania - napisał aktor na Instagramie.

Autor:joan

Źródło: Instagram, "Twój Styl", "Wysokie Obcasy"