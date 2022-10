Bruce Willis nie sprzedał praw do swojej twarzy, twierdzi jego agent

Agent Bruce'a Willisa zaprzecza informacjom, że aktor sprzedał prawa do swojej twarzy. W ubiegłym tygodniu ogłoszono, że wizerunek gwiazdy ma być wykorzystany do tworzenia jego "cyfrowego brata bliźniaka", jednak rzecznik Willisa twierdzi w rozmowie z BBC, że nie ma żadnej umowy w sprawie sprzedaży praw.

W marcu tego roku rodzina Bruce'a Willisa poinformowała, że kończy on karierę aktorską. Zdiagnozowano u niego afazję, która może wpływać między innymi na zdolność mówienia, pisania, czy pamięć. Tymczasem w ostatnią środę brytyjskie i amerykańskie media poinformowały, że Willis został pierwszą gwiazdą Hollywood, która sprzedała prawa do wykorzystania swojej twarzy do tworzenia "cyfrowego brata bliźniaka".