Youtuber Technoblade zmarł na raka. "Jeśli to oglądacie, to znaczy, że nie żyję"

Technoblade, amerykański youtuber znany z nagrywania filmików z gry komputerowej Minecraft, zmarł na raka. Przed śmiercią napisał przeznaczoną dla widzów wiadomość, którą w wideo opublikowanym w piątek odczytał jego ojciec. - Jeśli to oglądacie, to znaczy, że nie żyję - słyszymy na początku nagrania.

"To były najszczęśliwsze lata mojego życia"

W pośmiertnej wiadomości 23-latek przyznał - ustami swojego ojca - że jego prawdziwe imię to Alex. - W 2016 roku poprosiłem moje rodzeństwo, by w jednym z filmików nazwali mnie "Dave". Był to jeden z najlepszych pranków (figli, żartobliwych oszustw - red.), jakie kiedykolwiek zrobiliśmy. Tysiące dziwacznych gości z internetu pisało do mnie później "o, hej, Dave, co u ciebie? - napisał Alex.