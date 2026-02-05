Zapowiedź nowej "Lalki" trafiła do sieci. "Prezent na walentynki"

Pierwsza zapowiedź filmu "Lalka" trafiła do sieci

Po kilku dekadach "Lalka" wraca na wielki ekran. W najnowszej ekranizacji, która do kin trafi 30 września, zobaczymy Marcina Dorocińskiego w roli Stanisława Wokulskiego, Kamilę Urzędowską w roli Izabeli Łęckiej oraz - po wielu latach nieobecności na wielkim ekranie - Marka Konrata w roli Ignacego Rzeckiego. W filmie wystąpią też Andrzej Seweryn jako Tomasz Łęcki, Maria Dębska jako Kazimiera Wąsowska, Mateusz Damięcki jako Starski, a także Krystyna Janda, Maja Komorowska, Agata Kulesza, Karolina Gruszka, Borys Szyc, Maja Ostaszewska, Cezary Żak, Filip Pławiak, Dawid Ogrodnik, Maciej Musiałowski. Za reżyserię odpowiada Maciej Kawalski.

"Lalka" przez twórców zapowiadana jest jako "wydarzenie, które ma przywrócić wiarę w kino". Producent Radosław Drabik obiecuje, że film "oderwie widzów od telewizorów, oferując najlepsze filmowe doświadczenie". Teraz można poznać przedsmak tej filmowej przygody, bowiem do sieci trafiła pierwsza zapowiedź ekranizacji powieści Bolesława Prusa.

"Lalka". Teaser trafił do sieci

"Z okazji nadchodzących walentynek mamy dla Was wyjątkowy prezent. Przedstawiamy pierwszy oficjalny teaser naszego filmu" - przekazano na oficjalnym profilu filmu w mediach społecznościowych. "Dajmy się ponieść historii miłości, która porusza od pokoleń".

Pod postem z zapowiedzią produkcji nie zabrakło wielu pozytywnych komentarzy. "Przepiękny teaser, jestem urzeczona", czytamy. Influencerka znana jako Baba od polskiego napisała, że "tak bardzo chce już tej jesieni". "Niektóre historie nie starzeją się nigdy. Tylko dojrzewają", stwierdziła inna internautka.

Koproducentami filmu są TVN oraz Wytwórnia Filmów Fabularnych we Wrocławiu.

Opracowała Ewa Żebrowska//mro