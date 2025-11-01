Tchéky Karyo nie żyje

Tchéky Karyo Źródło: Sica David/Stella Pictures/ABACA/PAP/EPA

Tchéky Karyo zmagał się z nowotworem. Zmarł w wieku 72 lat. O śmierci Karyo francuską agencję AFP poinformowała rodzina - jego żona i dzieci.

Tchéky Karyo - kariera

Urodził się w 1953 roku w Stambule. W wieku kilku lat z rodziną przeprowadził się do Paryża. We Francji zdobył wyższe wykształcenie i studiował aktorstwo.

Przed karierą na wielkim ekranie Karyo występował na deskach klasycznego teatru. Kinowy debiut zaliczył w 1982 roku w "Powrocie Martina Guerre", u boku Gérarda Depardieu.

Sławę przyniosły mu role w takich filmach, jak "Nikita" czy "Bad Boys". Zagrał też w filmie "GoldenEye" z cyklu o Jamesie Bondzie.

W 1986 roku otrzymał nagrodę Prix Jean Gabin przyznawaną do początków XXI wieku wyróżniającym się francuskim aktorom.