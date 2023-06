Taylor Swift wystąpi w Warszawie. Jak zdobyć bilet na koncert

Taylor Swift wystąpi w Warszawie, będzie w Polsce po raz pierwszy. Artystka poinformowała we wtorek w swoich mediach społecznościowych o rozszerzeniu swojej trasy koncertowej "The Eras Tour" o 50 kolejnych występów. Jak zdobyć bilet na koncert?

"Przepraszam, cześć, mam coś do powiedzenia" - zaczęła Taylor Swift w opisie posta, w którym podała informację na temat 50 nowych występów w Ameryce Południowej, Azji, Australii i Europie, stanowiących część jej trwającego tournee. "Nie mogę się doczekać, by zobaczyć tak wielu z was na The Eras Tour w przyszłym roku" - dodała.