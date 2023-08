Media: Taylor Swift wypłaciła kierowcom ciężarówek po 100 tysięcy dolarów premii

Amerykańskie media informują o ogromnych premiach, jakie Taylor Swift wypłaciła członkom swojej ekipy biorącym udział w jej trwającej trasie koncertowej "The Eras Tour". Portal TMZ, powołując się na własne źródła związane z Taylor Swift przekazał we wtorek, że artystka przyznała każdemu z kierowców ciężarówek wożących jej sprzęt po Stanach Zjednoczonych po 100 tysięcy dolarów premii (równowartość ok. 400 tys. zł). Według TMZ kierowców tych było około pięćdziesięciu, co oznacza że łącznie otrzymali 5 mln dolarów premii.