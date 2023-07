Szaleństwo z koncertami Taylor Swift. Szanse na bilety mają nieliczni

Mimo rozszerzenia trasy Taylor Swift o 50 dodatkowych koncertów zainteresowanie biletami pozostaje rekordowe. Szanse na bilety mają tylko nieliczni z ogromnych rzesz zainteresowanych. We Francji ich sprzedaż została wstrzymana, gdy padła strona dystrybutora biletów. W Polsce ich sprzedaż właśnie ruszyła.

Trwa sprzedaż biletów na 50 dodatkowych koncertów Taylor Swift w ramach jej trwającego już tournee "The Eras Tour". W jej trakcie Taylor Swift zawita też do Polski, gdzie latem 2024 roku da trzy występy. W środę w samo południe ruszyła sprzedaż biletów na te wydarzenia, jednak możliwość kupna będą mieli jedynie nieliczni spośród ogromnej rzeszy zainteresowanych.

By w ogóle móc wziąć w niej udział fani musieli wcześniej przejść przez kilkuetapowy proces rejestracji. Kto tego nie zrobił w czerwcu, ten na kupno biletów nie ma szans. Jak jednak podkreśla dystrybutor biletów na koncert artystki w Polsce Alert Art, z uwagi na skalę zainteresowania występami amerykańskiej wokalistki, także uzyskanie w porę "dostępu do sprzedaży nie jest gwarancją zakupu biletów". Fani, którzy zostali dopuszczeni do wzięcia udziału w sprzedaży biletów na koncerty w Polsce, dostaną bilety tylko jeśli będą dostatecznie szybcy. I dopisze im trochę szczęścia, bo chętnych jest wielokrotnie więcej niż dostępnych wejściówek.

Wstrzymana sprzedaż biletów na koncerty Taylor Swift

Ogromne zainteresowanie koncertami Taylor Swift widać było we wtorek we Francji, gdy ruszyła sprzedaż biletów na sześć zaplanowanych na wiosnę 2024 roku występów w Paryżu i Lyonie. Sprzedaż musiała zostać wstrzymana po tym, jak wystąpiły problemy techniczne na stronach do kupna biletów. Francuski dystrybutor biletów zapewnił, że "wszystkie dopuszczone wcześniej do sprzedaży osoby zostaną poinformowane o nowej dacie sprzedaży z wyprzedzeniem". Jak dotąd nie podano jednak nowej daty uruchomienia sprzedaży we Francji.

Francuscy fani nie kryli swojego oburzenia w komentarzach zamieszczonych pod oświadczeniem dystrybutora. Zgodnie oceniają przekazane informacje o wstrzymaniu sprzedaży za niewystarczające, zwłaszcza, że zakup biletów na koncerty Taylor Swift przeważnie zajmuje kilka godzin, z uwagi na co wymaga on wcześniejszego planowania. "Kiedy bilety powrócą do sprzedaży? Jutro? Za tydzień? Ludzie mają swoje życie" - napisał jeden z użytkowników Twittera. "Ludzie mają prace, mają obowiązki. Ludzie mają lepsze rzeczy do roboty. Nie możemy być na każde zawołanie" - dodała inna internautka.

Brakuje biletów? "Winna" Taylor Swift

Wprowadzenie złożonego, kilkuetapowego systemu rejestracji by mieć w ogóle możliwość kupna biletów na koncerty Taylor Swift tłumaczone jest problemami, jakich doświadczyli amerykańscy fani piosenkarki w listopadzie 2022 roku. Sprzedaż biletów na koncerty w USA została wówczas anulowana, gdyż, jak wyjaśnił ich dystrybutor, już w trakcie przedsprzedaży serwery nie podołały ogromnej liczbie chętnych.

Tłumacząc się z tego, przedstawiciele firmy "obwinili" też samą Taylor Swift, bo jak twierdzą, by zaspokoić zapotrzebowanie fanów na swoje występy, piosenkarka "musiałaby zagrać ponad 900 koncertów na stadionach przez następne 2,5 roku".

Autor:jdw//mm

