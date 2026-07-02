Kultura i styl Taylor Swift i Travis Kelce biorą ślub. Oto co wiemy o uroczystości owianej tajemnicą Justyna Kazimierczak |

Taylor Swift i Travis Kelce mają wziąć ślub w Madison Square Garden w Nowym Jorku Źródło wideo: 2026 Cable News Network All Rights Reserved Źródło zdj. gł.: Rob Carr/Getty Images

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Od kilku dni w Madison Square Garden trwają intensywne i owiane tajemnicą przygotowania. Słynna nowojorska hala sportowo-widowiskowa miała zostać przekształcona w baśniową krainę. Portal Page Six twierdzi, że wewnątrz zbudowany został ogromny zamek.

Jeśli medialne doniesienia się potwierdzą, to już w ten piątek jedna z największych gwiazd świata muzyki - Taylor Swift - i futbolista Travis Kelce powiedzą sobie "tak".

Madison Square Garden Źródło zdjęcia: OLGA FEDOROVA/PAP/EPA

Amerykańskie media twierdzą, że Madison Square Garden zostało wybrane nieprzypadkowo. Obiekt nie posiada okien i jest zadaszony, co ogranicza możliwość dostania się na miejsce paparazzim. W okolice hali mają zostać wysłane dodatkowe policyjne patrole.

Ślub Taylor Swift. Lista gości nie została upubliczniona

Swift i Kelce nie ujawnili żadnych szczegółów dotyczących ceremonii i według brukowców zażądali, by goście podpisali umowy o zachowaniu poufności. Na wydarzeniu ma obowiązywać całkowity zakaz korzystania z telefonów. Zaproszenia miały zostać opatrzone specjalnym znakiem wodnym.

Przygotowania przed Madison Square Garden Źródło zdjęcia: OLGA FEDOROVA/PAP/EPA

Amerykańskie media twierdzą, że w wydarzeniu weźmie udział około tysiąca gości. Wśród nich mają być wieloletnia przyjaciółka Swift - Selena Gomez, a także Ed Sheeran i modelka Gigi Hadid. Według "Forbesa" zaproszenia otrzymali książę William i księżna Kate, ale nie przylecą do Nowego Jorku. Z kolei dziennik "The New York Times" poinformował, że kilku graczy drużyny Kansas City Chiefs zarezerwowało pokoje w pobliskich hotelach.

Ślub Taylor Swift. Przygotowania w Madison Square Garden. Materiał Justyny Kazimierczak Źródło: Justyna Kazimierczak/TVN24

Ślub Swift i Kelce wart wiele milionów dolarów

Spekulacje na temat ślubu krążą od sierpnia ubiegłego roku. To wtedy para w mediach społecznościowych ogłosiła zaręczyny. Według organizatorki luksusowych wesel, cytowanej przez CNN, ślub w Madison Square Garden może kosztować od 15 do 20 milionów dolarów (czyli nawet 75 milionów złotych). Fani zastanawiają się, którego projektanta wybrała wokalistka i czy wystąpi w jednej kreacji.

Niektórzy dziennikarze i fani Swift uważają, że przygotowania w Nowym Jorku mogą być częścią celowej strategii, mającej odwrócić uwagę mediów i zapewnić parze większą prywatność podczas bardziej kameralnej ceremonii zorganizowanej w innym miejscu.

Taylor Swift i Travis Kelce staną się jednym z najbardziej wpływowych małżeństw w Ameryce - z łącznym majątkiem wynoszącym blisko dwa miliardy dwieście milionów dolarów.

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