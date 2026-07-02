Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Chińska ekspansja
25 lat TVN24
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Kultura i styl

Taylor Swift i Travis Kelce biorą ślub. Oto co wiemy o uroczystości owianej tajemnicą

|
Taylor Swift i Travis Kelce
Taylor Swift i Travis Kelce mają wziąć ślub w Madison Square Garden w Nowym Jorku
Źródło wideo: 2026 Cable News Network All Rights Reserved
Źródło zdj. gł.: Rob Carr/Getty Images
Oficjalnie żadne szczegóły uroczystości ślubnej nie zostały podane. Amerykańskie media są jednak pewne: w piątek 3 lipca Taylor Swift i Travis Kelce powiedzą sobie "tak" w Madison Square Garden w Nowym Jorku.

Od kilku dni w Madison Square Garden trwają intensywne i owiane tajemnicą przygotowania. Słynna nowojorska hala sportowo-widowiskowa miała zostać przekształcona w baśniową krainę. Portal Page Six twierdzi, że wewnątrz zbudowany został ogromny zamek.

Jeśli medialne doniesienia się potwierdzą, to już w ten piątek jedna z największych gwiazd świata muzyki - Taylor Swift - i futbolista Travis Kelce powiedzą sobie "tak".

Madison Square Garden
Madison Square Garden
Źródło zdjęcia: OLGA FEDOROVA/PAP/EPA

Amerykańskie media twierdzą, że Madison Square Garden zostało wybrane nieprzypadkowo. Obiekt nie posiada okien i jest zadaszony, co ogranicza możliwość dostania się na miejsce paparazzim. W okolice hali mają zostać wysłane dodatkowe policyjne patrole.

Ślub Taylor Swift. Lista gości nie została upubliczniona

Swift i Kelce nie ujawnili żadnych szczegółów dotyczących ceremonii i według brukowców zażądali, by goście podpisali umowy o zachowaniu poufności. Na wydarzeniu ma obowiązywać całkowity zakaz korzystania z telefonów. Zaproszenia miały zostać opatrzone specjalnym znakiem wodnym.

Przygotowania przed Madison Square Garden
Przygotowania przed Madison Square Garden
Źródło zdjęcia: OLGA FEDOROVA/PAP/EPA

Amerykańskie media twierdzą, że w wydarzeniu weźmie udział około tysiąca gości. Wśród nich mają być wieloletnia przyjaciółka Swift - Selena Gomez, a także Ed Sheeran i modelka Gigi Hadid. Według "Forbesa" zaproszenia otrzymali książę William i księżna Kate, ale nie przylecą do Nowego Jorku. Z kolei dziennik "The New York Times" poinformował, że kilku graczy drużyny Kansas City Chiefs zarezerwowało pokoje w pobliskich hotelach.

Ślub Taylor Swift. Przygotowania w Madison Square Garden. Materiał Justyny Kazimierczak
Źródło: Justyna Kazimierczak/TVN24

Ślub Swift i Kelce wart wiele milionów dolarów

Spekulacje na temat ślubu krążą od sierpnia ubiegłego roku. To wtedy para w mediach społecznościowych ogłosiła zaręczyny. Według organizatorki luksusowych wesel, cytowanej przez CNN, ślub w Madison Square Garden może kosztować od 15 do 20 milionów dolarów (czyli nawet 75 milionów złotych). Fani zastanawiają się, którego projektanta wybrała wokalistka i czy wystąpi w jednej kreacji.

Niektórzy dziennikarze i fani Swift uważają, że przygotowania w Nowym Jorku mogą być częścią celowej strategii, mającej odwrócić uwagę mediów i zapewnić parze większą prywatność podczas bardziej kameralnej ceremonii zorganizowanej w innym miejscu.

Taylor Swift i Travis Kelce staną się jednym z najbardziej wpływowych małżeństw w Ameryce - z łącznym majątkiem wynoszącym blisko dwa miliardy dwieście milionów dolarów.

OGLĄDAJ: Super Bowl branży ślubnej. "Wydarzenie na miarę księżnej Diany"
pc
Materiał dostępny w ofercie
Źródło: TVN24
ZOBACZ TAKŻE:
50 min
Tusk posiedzenie rządu
"Tusk wybuchł". Za co wicepremier usłyszał "wiele ostrych słów"?
Podcast polityczny
shutterstock_2595701655_1
Śmiertelna pomyłka przy "prostym" zabiegu. Lekarz: nie jesteśmy serwisantami
Agata Daniluk, Jakub Stachowiak
51 min
Karol Nawrocki
"Bardzo odważny" ruch prezydenta. "Mimo całego sceptycyzmu, muszę wyrazić się pozytywnie"
Rozmowy o końcu świata
Tagi:
Taylor SwiftMuzykaRozrywkaUSANowy Jork
Justyna Kazimierczak
Reporterka "Faktów o Świecie" TVN24 BiS
Czytaj także:
GettyImages-2284371352
Hiszpanie w natarciu. Doczekali się gola
RELACJA
Aleksander Kwaśniewski
Kwaśniewski o odebraniu orderu Zełenskiemu: to był gruby błąd
KROPKA NAD I
imageTitle
Przeprowadzka, obawy i hejt. Lewandowska "po dwóch latach nie będzie chciała opuszczać Chicago"
EUROSPORT
Wenezuela. 43-letni dozorca, Hernan Gil, wydobyty spod gruzów po ponad tygodniu
43-latek uratowany spod gruzów po ponad tygodniu
Świat
Silny wiatr, sztorm, wichura
Wichury w Polsce. Wydano alarmy nawet drugiego stopnia
METEO
Zbigniew Ziobro i Marcin Romanowski
"Węgry wróciły na jasną stronę mocy"
FAKTY PO FAKTACH
imageTitle
Messi rozbawiony do łez. Nie mógł liczyć na taryfę ulgową
EUROSPORT
Blok przy ulicy Hirszfelda grozi zawaleniem
Zapłaciła fortunę, pomieszkała tydzień. "Byłoby idealnie, gdyby blok się nie rozpadał"
WARSZAWA
paszport karta pokladowa shutterstock_2684625695_1
Nowe funkcje dla podróżujących w mObywatelu
BIZNES
Uhonorowane produkcje TVN WBD
TVN WBD Siecią Telewizyjną Roku. Nasze produkcje nagrodzone w licznych kategoriach
Kultura i styl
imageTitle
Końcowe odliczanie przed Tour de France. Ekipy zaprezentowane
EUROSPORT
Rosyjski przywódca Władimir Putin
"Putin przegrywa wojnę, ma problemy". Zełenski reaguje na ataki
Świat
Fala pożarów we Francji
Południe Francji w ogniu. Pożary po ekstremalnych upałach
METEO
Wypadek w Tajlandii. 11-latek wjechał w grupę pielgrzymów
"Chłopiec zabrał auto z domu rodzinnego". Doszło do tragedii
Świat
Radny Piotr Czerniejewski na scenie z Zarą Larsson
Radny Konina zatańczył z Zarą Larsson. "Marzenie spełnione"
Kultura i styl
Agnelina Nikolau i Iwan Kuzniecow
Jak weszli na Empire State Building? Śledczy o pierwszych ustaleniach
Świat
Siedziba Prokuratury Krajowej
Co się dzieje w prokuraturze? "Totalne napięcie"
Polska
Tsunami ratuje ludzi
Stał się bohaterem i symbolem nadziei
METEO
GUS podaje wyniki "śladów życia" w Warszawie
Sprawdzili, ile osób zostawiło w Warszawie swoje "ślady życia"
WARSZAWA
Dziecko było uwięzione w nagrzanym samochodzie
Odebrała dziecko ze żłobka, po chwili zadzwoniła na 112. Liczyła się każda minuta
Kielce
imageTitle
Hurkacz powalczy o 4. rundę Wimbledonu. Wiadomo, kiedy mecz
EUROSPORT
Robert Lewandowski, piłkarska znakomitość
"Robert nie będzie żałował". Dlaczego podjął taką decyzję?
Rafał Kazimierczak
Europejski Trybunał Praw Człowieka
Zagraniczne akty urodzenia dzieci par jednopłciowych. Orzeczenie w dwóch sprawach z Polski
Świat
Klienci zwracali uwagę, że przedstawiciele handlowi przedsiębiorstw informowali ich, iż po podpisaniu nowej umowy będą płacili niższe rachunki za energię elektryczną
Rachunki za prąd po nowemu
BIZNES
imageTitle
Świątek zaskoczyła. "Czekam na Oscara"
EUROSPORT
Aleksandar Vuczić
"Przez rok osiwiał i widać po nim lęk utraty władzy"
Sebastian Zakrzewski
Katastrofa małego samolotu na lotnisku Bemowo
Tragiczny splot zdarzeń. Samolot runął na szkolących się na Bemowie kierowców
WARSZAWA
18 min
Donald Trump wita się z Benjaminem Netanjahu w swojej rezydencji Mar-a-Lago
Wszystko się rozjechało. Trump wybuchł po działaniach Izraela
Trumpologia. Ameryka oczami Michała Sznajdera
Zbigniew Ziobro
Ziobro, jego żona i Romanowski bez statusu uchodźców
Polska
pap_20251009_0UD
"A Shrek gdzie?". Za te słowa pod obrazkiem pierwszej damy radny PSL stanie przed sądem
Łódź

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica