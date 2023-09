"Mieszane reakcje" na nowe stanowiska pracy. Mają związek z Taylor Swift i Beyoncé

Z opublikowanego we wtorek ogłoszenia wynika, że Gannett - holding, do którego należy 200 codziennych gazet - zatrudni dziennikarza, który będzie potrafił "uchwycić znaczenie muzyki" Taylor Swift, jej "powiększającego się dorobku" oraz "wpływu, jaki wywiera na świat muzyki i biznesu" - przekazał w środę "New York Times". Nowo zatrudniony dziennikarz będzie pisał teksty poświęcone Swift dla "USA Today" i "The Tennessean", gazety wydawanej w Nashville, gdzie piosenkarka rozpoczynała karierę.