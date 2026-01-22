Piosenkarka zostanie wprowadzona do Galerii Sław obok Alanis Morissette, Kenny'ego Logginsa oraz członków zespołu Kiss, Paula Stanleya i Gene'a Simmonsa. Ceremonia odbędzie się 11 czerwca w hotelu Marriott Marquis w Nowym Jorku - ogłosiła organizacja w programie CBS Mornings.
- Oni dosłownie napisali ścieżkę dźwiękową do naszego życia. Piosenki, przy których tańczymy, płaczemy i bujamy się - powiedział korespondent kulturalny Anthony Mason w programie CBS Mornings, zanim ogłosił nazwiska osób przyjętych do galerii sław.
Taylor Swift w Galerii Sław
Tym samym Taylor Swift zostanie druga najmłodszą osobą wprowadzoną do Galerii Sław Autorów Tekstów. Młodszy był jedynie Stevie Wonder, który miał 33 lata, gdy został wprowadzony w 1983 roku. Wyróżnienie stawia Swift - zdobywczynię 14 nagród Grammy - w gronie najbardziej uznanych autorów tekstów piosenek.
Założona w 1969 roku Galeria Sław Autorów Piosenek wymaga, aby autorzy posiadali znaczący katalog utworów, aby kwalifikować się do wprowadzenia 20 lat po pierwszej komercyjnej premierze utworu.
Rekordy Taylor Swift
W maju 2025 roku Swift ogłosiła, że kupiła prawa do swojej muzyki, oficjalnie odzyskując prawa do wszystkich swoich nagrań master, w tym do sześciu pierwszych albumów. Tego samego roku piosenkarka odbyła rekordową trasę koncertową "Eras", która wygenerowała największe przychody w historii, przekraczające dwa miliardy dolarów.
Jej album "The Tortured Poets Department" z 2024 roku, który zadebiutował na 1. miejscu listy albumów Billboard 200, sprzedał się w nakładzie 8 milionów albumów w samych Stanach Zjednoczonych.
Autorka/Autor: asty//mm
Źródło: Reuters, tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/MATTEO BAZZI