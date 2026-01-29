Tarantino nazwał go "słabym, nieciekawym facetem". Dostał odpowiedź

Tarantino i Richardson na 27. festiwalu EnergaCamerimage w Toruniu (nagranie archiwalne) Źródło: Ewelina Witenberg | Fakty po południu

Podczas rozmowy w grudniowym odcinku podcastu "The Bret Easton Ellis Podcast" Quentin Tarantino mówił o swoich ulubionych filmach XXI wieku. Na piątym miejscu wymienił "Aż poleje się krew" w reżyserii Paula Thomasa Andersona. Ten western z 2007 roku, klasyfikowany też jako thriller, został przez wielu krytyków bardzo wysoko oceniony. Opowieść o chciwości i brutalnej walce w czasach narodzin wielkiego amerykańskiego kapitału zdobyła sześć nominacji do Oscara, a ostatecznie dwa Oscary, m.in. dla Daniela Day-Lewisa jako aktora pierwszoplanowego za rolę cynicznego nafciarza budującego swoje imperium.

Tarantino chwaląc film podkreślił, że ma jednak do niego pewne zastrzeżenie. Wskazał "jedną wielką wadę, a tą wadą jest Paul Dano". W dalszej części wypowiedzi opisał aktora jako "takiego słabego, słabego, nieciekawego faceta".

Dano zapytany o słowa Tarantino

Dano, który zagrał w filmie dwie role - bliźniaków Eliego i Paula Sundayów - początkowo nie odniósł się publicznie do komentarzy reżysera, mimo że niektóre z największych gwiazd Hollywood stanęły w jego obronie. Teraz reporter z "Variety" zapytał go podczas pokazu z okazji 20. rocznicy filmu "Mała miss" o komentarz Tarantino.

Dano nie mówił bezpośrednio o wypowiedzi reżysera "Pulp Fiction", powiedział jednak o wsparciu, jakie otrzymał: - To było naprawdę miłe! Byłem niezmiernie wdzięczny, że świat stanął w mojej obronie, dzięki czemu ja nie musiałem.

Gwiazdy w obronie Paula Dano

Do wypowiedzi Tarantino odnieśli się między innymi Toni Collette, Ben Stiller i George Clooney. Collette, która przed dwiema dekadami grała z 20-letnim wówczas Dano w kultowej dziś "Małej miss", ostro skomentowała atak Tarantino: - Czy naprawdę tam zmierzamy? Piep*yć tego gościa [Tarantino - red.]. Kto tak postępuje?!

Aktor i reżyser Ben Stiller napisał na portalu X: "Paul Dano jest cholernie genialny". Reese Witherspoon na Threads chwaliła 41-latka: "Paul Dano to niesamowicie utalentowany, wszechstronny aktor. A co ważniejsze, jest dżentelmenem".

George Clooney, przemawiając na gali rozdania nagród AARP na początku tego miesiąca, stwierdził z kolei, że "nie lubi patrzeć, jak ludzie są okrutni wobec aktorów" i dodał, że byłby "zaszczycony" możliwością współpracy z Dano.

Fani Daniela Day-Lewisa też zamieścili na Instagramie wpis: "Paul Dano jest jednym z najlepszych i najbardziej utalentowanych aktorów swojego pokolenia". Zapytany o to przedstawiciel gwiazdora powiedział dziennikowi "The Guardian", że Day-Lewis "popiera to stwierdzenie".

Do pochwał przyłączył się reżyser "Batmana" Matt Reeves, który w grudniu na X oświadczył: "Paul Dano jest niesamowitym aktorem i niesamowitym człowiekiem". Również reżyserzy "Małej miss" stanęli w obronie Dano w tym tygodniu. Jonathan Dayton powiedział magazynowi "Variety", że komentarze Tarantino były "żenujące", i dodał: "Mogę tylko przypuszczać, że surowość wobec jego (Paula Dano) występu wprawiła samego Tarantino w zakłopotanie". Valerie Faris zauważyła: "Wiesz, co było interesujące? To, że ludzie stanęli w obronie Paula… Jest kochany przez tak wielu. Jest taki mądry".

Paul Dano - najważniejsze role

Paul Dano (ur. 1984) to amerykański aktor, reżyser, scenarzysta i producent filmowy. Często grywa introwertyczne lub ekscentryczne postacie, występując zarówno w wielkich produkcjach hollywoodzkich, jak i w kinie niezależnym i artystycznym. Międzynarodową rozpoznawalność zdobył dzięki roli w hitowej "Małej miss", gdzie zagrał zamkniętego w sobie nastolatka, który marzy o tym, by zostać pilotem. W 2007 roku pojawił się w "Aż poleje się krew" obok Daniela Day-Lewisa. Za tę rolę Dano otrzymał pierwszą nominację do nagrody BAFTA.

Zanim skończył 40 lat, Dano pracował już u największych reżyserów. Denis Villeneuve obsadził go w filmie "Labirynt", Paolo Sorrentino w "Młodości", Matt Reeves w "Batmanie", Steven Spielberg w "Fabelmanach", Steve McQueen w "Zniewolonym".