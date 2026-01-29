Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
WOŚP 2026
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Kultura i styl

Tarantino nazwał go "słabym, nieciekawym facetem". Dostał odpowiedź

Quentin Tarantino, Paul Dano
Tarantino i Richardson na 27. festiwalu EnergaCamerimage w Toruniu (nagranie archiwalne)
Źródło: Ewelina Witenberg | Fakty po południu
Reżyser "Pulp Fiction" bardzo krytycznie wypowiedział się o aktorze Paulu Dano, nazywając go podczas wywiadu "słabym, nieciekawym facetem". Wiele gwiazd i filmowców stanęło w obronie zaatakowanego, nie przebierając w słowach. Teraz sam Dano odniósł się do tej sytuacji.

Podczas rozmowy w grudniowym odcinku podcastu "The Bret Easton Ellis Podcast" Quentin Tarantino mówił o swoich ulubionych filmach XXI wieku. Na piątym miejscu wymienił "Aż poleje się krew" w reżyserii Paula Thomasa Andersona. Ten western z 2007 roku, klasyfikowany też jako thriller, został przez wielu krytyków bardzo wysoko oceniony. Opowieść o chciwości i brutalnej walce w czasach narodzin wielkiego amerykańskiego kapitału zdobyła sześć nominacji do Oscara, a ostatecznie dwa Oscary, m.in. dla Daniela Day-Lewisa jako aktora pierwszoplanowego za rolę cynicznego nafciarza budującego swoje imperium.

Tarantino chwaląc film podkreślił, że ma jednak do niego pewne zastrzeżenie. Wskazał "jedną wielką wadę, a tą wadą jest Paul Dano". W dalszej części wypowiedzi opisał aktora jako "takiego słabego, słabego, nieciekawego faceta".

Dano zapytany o słowa Tarantino

Dano, który zagrał w filmie dwie role - bliźniaków Eliego i Paula Sundayów - początkowo nie odniósł się publicznie do komentarzy reżysera, mimo że niektóre z największych gwiazd Hollywood stanęły w jego obronie. Teraz reporter z "Variety" zapytał go podczas pokazu z okazji 20. rocznicy filmu "Mała miss" o komentarz Tarantino.

Dano nie mówił bezpośrednio o wypowiedzi reżysera "Pulp Fiction", powiedział jednak o wsparciu, jakie otrzymał: - To było naprawdę miłe! Byłem niezmiernie wdzięczny, że świat stanął w mojej obronie, dzięki czemu ja nie musiałem.

Gwiazdy w obronie Paula Dano

Do wypowiedzi Tarantino odnieśli się między innymi Toni Collette, Ben Stiller i George Clooney. Collette, która przed dwiema dekadami grała z 20-letnim wówczas Dano w kultowej dziś "Małej miss", ostro skomentowała atak Tarantino: - Czy naprawdę tam zmierzamy? Piep*yć tego gościa [Tarantino - red.]. Kto tak postępuje?!

Aktor i reżyser Ben Stiller napisał na portalu X: "Paul Dano jest cholernie genialny". Reese Witherspoon na Threads chwaliła 41-latka: "Paul Dano to niesamowicie utalentowany, wszechstronny aktor. A co ważniejsze, jest dżentelmenem".

George Clooney, przemawiając na gali rozdania nagród AARP na początku tego miesiąca, stwierdził z kolei, że "nie lubi patrzeć, jak ludzie są okrutni wobec aktorów" i dodał, że byłby "zaszczycony" możliwością współpracy z Dano.

Fani Daniela Day-Lewisa też zamieścili na Instagramie wpis: "Paul Dano jest jednym z najlepszych i najbardziej utalentowanych aktorów swojego pokolenia". Zapytany o to przedstawiciel gwiazdora powiedział dziennikowi "The Guardian", że Day-Lewis "popiera to stwierdzenie".

Do pochwał przyłączył się reżyser "Batmana" Matt Reeves, który w grudniu na X oświadczył: "Paul Dano jest niesamowitym aktorem i niesamowitym człowiekiem". Również reżyserzy "Małej miss" stanęli w obronie Dano w tym tygodniu. Jonathan Dayton powiedział magazynowi "Variety", że komentarze Tarantino były "żenujące", i dodał: "Mogę tylko przypuszczać, że surowość wobec jego (Paula Dano) występu wprawiła samego Tarantino w zakłopotanie". Valerie Faris zauważyła: "Wiesz, co było interesujące? To, że ludzie stanęli w obronie Paula… Jest kochany przez tak wielu. Jest taki mądry".

Paul Dano - najważniejsze role

Paul Dano (ur. 1984) to amerykański aktor, reżyser, scenarzysta i producent filmowy. Często grywa introwertyczne lub ekscentryczne postacie, występując zarówno w wielkich produkcjach hollywoodzkich, jak i w kinie niezależnym i artystycznym. Międzynarodową rozpoznawalność zdobył dzięki roli w hitowej "Małej miss", gdzie zagrał zamkniętego w sobie nastolatka, który marzy o tym, by zostać pilotem. W 2007 roku pojawił się w "Aż poleje się krew" obok Daniela Day-Lewisa. Za tę rolę Dano otrzymał pierwszą nominację do nagrody BAFTA. 

Zanim skończył 40 lat, Dano pracował już u największych reżyserów. Denis Villeneuve obsadził go w filmie "Labirynt", Paolo Sorrentino w "Młodości", Matt Reeves w "Batmanie", Steven Spielberg w "Fabelmanach", Steve McQueen w "Zniewolonym".

Autorka/Autor: az

Źródło: Variety, CNN, Guardian, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Kay Qiao/Image Press Agency, Aurore Marechal//ABACAPRESS.COM/PAP

Udostępnij:
TAGI:
HollywoodFilmKino
Czytaj także:
Senator Tammy Duckworth
Służyła z polskimi żołnierzami, stanęła w ich obronie. Tak wyglądał dzień, w którym "eksplodował" jej świat
Monika Winiarska
"Małżonek pierwszy, małżonek drugi". Czy im tak wolno?
"Małżonek pierwszy, małżonek drugi". Czy im tak wolno?
Zuzanna Karczewska
imageTitle
Zaskakujący wynik O'Sullivana. Oto najlepsza szesnastka w Berlinie
Najnowsze
Jak zabezpieczać się przed cholerą?
Kaszel, owoce z bazaru, podróż do Azji. Jak można zarazić się wirusem Nipah?
Zdrowie
Rosyjskie drony zaatakowały w Ukrainie cywilny pociąg
Wybuchła panika, ludzie rzucili się na podłogę. Pasażer o rosyjskim ataku na pociąg
Świat
Gwardia Rewolucyjna Iranu
"Decydujący krok" Unii w sprawie Iranu
Świat
Mróz Polska zima
Duży mróz na horyzoncie. Odczujemy nawet -30 stopni
METEO
imageTitle
Śmierć w drodze na mecz. Ocalały wskazał możliwą przyczynę tragedii
EUROSPORT
Xi Jinping
W dowództwie nie ma już nikogo. Co to oznacza dla świata?
Maciej Michałek
tesla robot humanoid shutterstock_2657853351
Technologiczny wyścig zbrojeń. "Wspaniała siódemka" z miliardowymi inwestycjami
BIZNES
Kobieta zjeżdżając z górki uderzyła w ławkę (zdjęcie ilustracyjne)
"Zjeżdżając na 'jabłuszku' z impetem uderzyła w betonową podstawę ławki"
WARSZAWA
Stacja Warszawa Wschodnia przejdzie modernizację
Sześć firm chętnych na modernizację Warszawy Wschodniej
WARSZAWA
Krzysztof Paszyk, Jacek Tomczak, Mirosław Maliszewski, Michał Pyrzyk, Tymon Szelągowski
Seria spotkań u prezydenta. Kolejni politycy po rozmowach
Polska
shutterstock_1856541712
Zdradziły go ślady na śniegu
Lublin
Możliwe trasy przelotu obiektu po wejściu w atmosferę
Deorbitacja rakiety Zhuque-3. Jej trasa może przebiegać nad Polską
METEO
pap_20251204_105
Gigantyczne pieniądze, "dokument niejawny". Ministerstwo zabiera głos
Łukasz Figielski
shutterstock_2725802137_1
"Porządkujemy kilometrówki". Jest podpis
BIZNES
Policja
Weszła z nożem do przedszkola. Areszt dla kobiety
Trójmiasto
Menopauza - sprawdź, co o niej wiesz. Rozwiąż quiz
Menopauza i alzheimer. Naukowcy odkryli związek
Zdrowie
imageTitle
Rybakina żądna rewanżu za pamiętny finał. Na tę okazję czekała trzy lata
EUROSPORT
Wobec kobiety zastosowano dozór
Zwrócili uwagę na auto z dwoma różnymi tablicami
Lublin
Sąd Rejonowy w Zgierzu
Stokrotka była zamknięta w pawlaczu, straciła oko. Więzienie dla jej właścicielki
Łódź
Zatrzymany 49-latek
Podwójne zabójstwo. 49-latek usłyszał zarzuty
WARSZAWA
Myszołowa udało się uratować
Ranny myszołów trafił pod opiekę licealisty
Kielce
Zac Efron
Nazwisko Efrona w sprawie dotyczącej przestępstw seksualnych
Świat
Sąd prawomocnie uniewinnił oskarżonego o podwójne zabójstwo Marka N. ps. Marek z Marek (zdj. ilustracyjne)
"Doprowadził małoletnią do obcowania płciowego". Radny wychodzi z aresztu
Wrocław
Donald Trump
Trump odwraca uwagę. "Może tego pożałować"
BIZNES
Grzegorz po latach postanowił rozwikłać tajemnicę zaginięcia swojego brata
Po Wojciechu został tylko rozładowany telefon
Martyna Sokołowska
Wykorzystali drabinę i sprzęt podręczny
Szczeniak wszedł na zamarzniętą rzekę i wpadł do przerębla
Białystok
imageTitle
Reprezentant Polski przeniósł się z Włoch do Widzewa
EUROSPORT
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica