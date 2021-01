Aktorka Tanya Roberts nie żyje. Wcześniej dementowano informację o jej śmierci

O śmierci Tanyi Roberts poinformował media Lance O'Brien - jej partner, z którym spędziła dwie ostatnie dekady życia. Jak powiedział, zadzwoniono do niego z oddziału intensywnej terapii w centrum medycznym Cedars-Sinai w Los Angeles o godzinie 21.30 w poniedziałek (godz. 6.30 we wtorek czasu polskiego), by powiedzieć mu, że Roberts nie żyje.